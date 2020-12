Đường về vùng tây Núi Thành hư hại nặng

Tuyến đường huyện (ĐH3) từ quốc lộ 1 qua các xã Tam Anh Nam, Tam Sơn, Tam Thạnh (Núi Thành) dài hàng chục cây số đang xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc lưu thông rất khó khăn.

Đường hư hại nặng

Mùa này, tuyến ĐH3 đi 3 xã Tam Anh Nam, Tam Thạnh và Tam Sơn xuất hiên nhiều điểm lầy lội, chằng chịt ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại khó khăn. Mỗi ngày, tuyến này có hàng trăm lượt người và phương tiện vận tải lớn nhỏ qua lại.

Tuyến ĐH3 (đoạn qua xã Tam Anh Nam) bị hư hại, xuống cấp nặng nề vào mùa mưa năm nay. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Một người dân thôn Xuân Ngọc (xã Tam Anh Nam) ngao ngán nói: “Đường sá ở đây mệt lắm. Nhiều tháng qua, mưa to kéo dài nên đất nhão nhoẹt, xe máy đi cứ trợt lên té xuống. Có hôm tôi đi đám tiệc mang đôi giày tây mà phải dùng túi ny lon bọc lại chứ không đôi giày đen thành đôi giày bùn đỏ. Học sinh đi học mặc áo trắng mà gặp xe lớn đi ngang thì tội lắm. Ai nấy chờ mong có con đường cứng cấp để qua lại mà chờ đỏ mắt vẫn chưa thấy".

Ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Đức Phú, xã Tam Sơn) chia sẻ, tuyến ĐH3 đi qua các thôn Đức Phú, Thuận Yên Đông, Thuận Yên Tây, Danh Sơn, Hòa Mỹ có nhiều đoạn bị hư hại, lầy lội. “Mỗi mùa mưa qua lại rất khổ, xe cộ dính bết bùn đất, sình lầy, trơn trượt. Người già thì không ai dám đi đường ni rồi. Năm nay bão lũ tiếp diễn nặng nề so với các năm, keo gãy đổ nhiều do bão nên các xe chở keo đi lại nhiều khiến đường càng hư nặng. Mong cấp trên sớm quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường” - ông Hùng nói.

Vướng dự án, khó kinh phí

Theo ông Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam, sở dĩ đoạn ĐH3 qua Tam Anh Nam chậm tiến độ là do ảnh hưởng bởi dự án THACO - Trường Hải với 451ha bị ảnh hưởng giải tỏa. Diện tích dự án nằm toàn bộ tại xã Tam Anh Nam nên tạm thời dự án mở rộng, nâng cấp tuyến ĐH3 qua địa phương phải dừng lại để tránh đầu tư chắp vá, gây lãng phí. "Hiện, chỉ mới thi công được một đoạn ngắn từ quốc lô 1 vào vùng giải tỏa và một đoạn giáp với xã Tam Thạnh. Được biết phía Trường Hải cam kết sẽ triển khai dự án vào tháng 6.2021 và đường sẽ hoàn thành giai đoạn này. Mọi năm mùa mưa lũ việc lưu thông gặp khó nhưng chưa khi nào khổ như năm nay. Một phần do mưa nhiều, một phần do bão làm gãy keo, cao su nên xe tải trọng lớn qua lại nhiều gây hư hỏng tuyến đường nặng hơn. Huyện cũng đã có kế hoạch sửa chữa đường, vá lại tạm thời để tạo điều kiện cho người dân ăn tết” - ông Trường nói.

Một đoạn đường ĐH3 lầy lội, trơn trượt, khó khăn cho việc lưu thông. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, tuyến ĐH3 của huyện, đoạn từ cao tốc trở về cuối xã Tam Anh Nam nằm trong vùng dự án của Trường Hải nên phải dừng mở rộng, sửa chữa, nâng cấp để tránh lãng phí, dù trước đó huyện đã có dự án mở rộng, nâng cấp đường. Để tạo điều kiện cho bà con vui xuân đón tết, huyện đã làm văn bản gửi doanh nghiệp Trường Hải và đơn vị hứa sẽ sửa đường, tạo điều kiện cho dân đón tết thuận lợi. Các đoạn còn lại qua Tam Thạnh vướng giải phóng mặt bằng, đang xúc tiến đẩy nhanh tiến độ. Đoạn hư hại qua Tam Sơn đã có đề án ĐH, đầu tư từ nguồn phát triển giao thông nông thôn, khi có nguồn sẽ triển khai từng bước, từng giai đoạn.

Cũng theo ông Sinh, hiện có rất nhiều tuyến trọng điểm được tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển như các tuyến ven biển, ưu tiên cấp thiết sửa chữa các tuyến đường vùng cao bị sạt lở, hư hại nặng sau bão lũ. Nhiều nơi ở Núi Thành sau bão lũ giao thông bị hư hại nặng, các địa phương cũng kêu cứu. Tuy nhiên, nguồn lực cần để hoàn thiện không nhỏ, trong khi ngân sách tỉnh gặp khó do dịch Covid-19, do tập trung khắc phục thiên tai, bão lũ, không thể hoàn thiện hết trong một sớm một chiều mà phải phân ra nhiều giai đoạn đầu tư.

.