Góp sức hoàn thiện hạ tầng đô thị

Kết cấu hạ tầng đô thị Điện Bàn có sự thay đổi rõ rệt nhờ sự góp sức không nhỏ của các nhà đầu tư, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương với nhiều dự án phát triển khu đô thị trên địa bàn.

Một dự án chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò do An Dương làm chủ đầu tư nhìn từ trên cao. Ảnh: T.C.T

Đổi thay hạ tầng

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Trần Úc cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, địa phương đã triển khai nhiều đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị, cụm công nghiệp, nông thôn mới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thúc đẩy kinh tế - xã hội, góp phần phát triển nhanh đô thị Điện Bàn, tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 41,64%.

Để có kết quả này, Điện Bàn tập trung huy động và sử dụng tốt các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, các dự án giao thông trọng điểm; đồng thời đầu tư hạ tầng xã hội dần đồng bộ với hạ tầng kinh tế và tăng khả năng kết nối với các địa phương lân cận, làm cho diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, chất lượng đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hạn chế trong công tác lập và quản lý quy hoạch dần được khắc phục để đảm bảo tính đồng bộ và khớp nối; coi trọng đồng bộ hóa công tác đầu tư nâng cao chất lượng đô thị.

Nắm lợi thế địa lý nằm tiếp giáp giữa hai đô thị lớn phát triển năng động là Đà Nẵng và Hội An, nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đã tạo ra nhiều cơ hội cho Điện Bàn vươn tầm và liên kết với các địa phương lân cận.

Đô thị mới Điện Bàn với những chức năng khác biệt đang tạo sức thu hút trong đầu tư vào các lĩnh vực. Nhiều nhà đầu tư tâm huyết và có năng lực thực hiện đã tìm đến và triển khai các dự án về khu dân cư đô thị, tạo nên diện mạo mới năng động cho thị xã.

Đơn cử ở khu vực vùng đông có thể kể đến dự án của các doanh nghiệp Đất Quảng, Đạt Phương hay An Dương; ven quốc lộ 1 là doanh nghiệp DHTC, An Dương… góp phần kết nối hoàn chỉnh hạ tầng đô thị, hướng phát triển xanh, bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Điện Dương, trên địa bàn có hơn 60 dự án đầu tư khu dân cư đô thị, hứa hẹn sẽ khớp nối đồng bộ hạ tầng đô thị, tạo điểm nhấn ấn tượng mà đặc biệt là khu vực ven sông Cổ Cò.

Đầu tư đô thị

Tại Kỳ họp thứ 21 diễn ra giữa tháng 1.2021, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Đề án thành lập các phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương của thị xã Điện Bàn.

Để các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung hay Điện Thắng Nam đáp ứng tiêu chí lên phường, nhất là có được diện mạo cơ sở hạ tầng đô thị như hiện nay, không thể không nhắc đến vai trò của doanh nghiệp đầu tư tại phân khu đô thị Điện Thắng. Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương là một điển hình. Dự án khu đô thị Điện Thắng Central nằm tại Điện Thắng Trung do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư có tổng mức 170 tỷ đồng, trên diện tích 9,2ha.

Đường vào một dự án chuỗi đô thị (tại phường Điện Dương) do An Dương làm chủ đầu tư xây dựng xong khoảng 90% hạ tầng khung. Ảnh: T.C.T

Đại diện công ty cho biết, đến thời điểm này, hạ tầng của khu đô thị Điện Thắng Central xây dựng hoàn thành gần như toàn bộ, được các ngành chức năng nghiệm thu bước một và chuẩn bị cấp “sổ đỏ”. Khu đô thị sở hữu vị thế đắc địa ở cửa ngõ phía bắc Quảng Nam giáp TP.Đà Nẵng. Không chỉ nằm ven quốc lộ 1, các tuyến giao thông trọng điểm và cách không xa trường học, bệnh viện, công sở, khu công nghiệp cũng như các di tích lịch sử, văn hóa, Điện Thắng Central còn nằm ven trục vành đai phía bắc Quảng Nam.

Đường vành đai phía bắc Quảng Nam hoàn thành sẽ kết nối liên hoàn, thông suốt từ đường ven biển ĐT603B, ĐT607 qua phường Điện Ngọc, đường và cầu ĐH7.ĐB qua sông Vĩnh Điện - quốc lộ 1 - ĐH5.ĐB - ĐH1.ĐB - ĐT605 (xã Điện Tiến, Điện Bàn), cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên (đoạn giữa xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và xã Điện Tiến) đến tiếp giáp quốc lộ 14B (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Điểm nhấn sông - biển

Tại vùng đông Điện Bàn, Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương còn làm chủ đầu tư dự án chuỗi đô thị Mallorca River City rộng 30ha, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng và đã hoàn thiện hơn 90% hạ tầng. Cùng với đó, dự án chuỗi đô thị Rosa Riverside Complex quy hoạch theo kiểu kiến trúc Hội An được triển khai trên diện tích 50ha (vốn đầu tư 900 tỷ đồng), có mặt hướng ra sông Cổ Cò dài 1,3km cũng đã thực hiện xong khoảng 90% kết cấu hạ tầng. Đáng chú ý, cả 2 dự án vừa đề cập cách bờ biển Hà My và biển Thống Nhất chỉ hơn 1km.

Theo chủ đầu tư, dự án Mallorca River City vừa tiếp giáp trục đường 33m của phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, sở hữu vệt ven sông Cổ Cò dài 650m, lối kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng đầy quyến rũ, nhằm hướng tới hình thành một thành phố đẳng cấp - một biểu tượng mới về cuộc sống thượng lưu miền nhiệt đới.

Mallorca River City được ví là “Hòn ngọc trên đỉnh vương miện” có quy hoạch và thiết kế bài bản chỉ với 47% mật độ xây dựng. Quỹ đất rộng lớn dành cho tiện ích như công viên, đất thương mại là cơ sở cho sự phát triển hệ thống tiện ích chuẩn mực, đa dạng cùng cảnh quan ấn tượng.

Cư dân sinh sống tại Mallorca River City sẽ được sử dụng hệ thống tiện ích đẳng cấp như công viên gym, khu vui chơi giải trí, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, “Quảng trường sông” là điểm nhấn với diện tích hơn 3ha chạy dọc tuyến đường mặt sông Cổ Cò từ điểm đầu đến điểm cuối Mallorca River City.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - thương mại và dịch vụ An Dương - ông Phan Quốc Nhân chia sẻ, dự án nạo vét và khơi thông sông Cổ Cò đang được tỉnh Quảng Nam thực hiện đóng vai trò, động lực lớn cho sự phát triển hạ tầng đô thị, kinh tế, du lịch của Quảng Nam và Đà Nẵng. Các dự án của An Dương đang triển khai đúng định hướng quy hoạch phù hợp với thiết kế cảnh quan toàn tuyến sông Cổ Cò.

Tại Rosa Riverside Complex, khu vực villa ven sông được thiết kế như một Hội An thu nhỏ, pha lẫn nét trầm mặc và vẻ đẹp phóng khoáng của cuộc sống hiện đại với tuyến đường đi bộ ven sông theo chủ đề các công viên văn hóa, công viên di sản của 2 vùng đất Hội An - Đà Nẵng. Với dự án Mallorca River City, “Quảng trường sông” được quy hoạch thành các công viên chủ đề như công viên tình yêu, quảng trường nhạc nước, công viên hoa... sẽ là điểm nhấn ấn tượng không chỉ cho dự án mà còn góp phần quan trọng vào cảnh quan chung của toàn tuyến sông Cổ Cò.