Hơn 56 tỷ đồng đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông Nước Là

Dự án đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông Nước Là (khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My) vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư.

Dự án gồm các hạng mục: kè gia cố bờ sông Nước Là có tổng chiều dài 831m; đường giao thông trên đỉnh kè phía bờ tây dài 1.313m, đường đi bộ và bãi đậu xe phía bờ đông dài 1.139m; hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài tuyến khoảng 2.399,5m; xây dựng mới cầu đi bộ qua sông Nước Là.

Dự án thực hiện từ năm 2020 - 2022 với tổng mức đầu tư hơn 56,7 tỷ đồng, trong đó từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng; còn lại là ngân sách huyện Nam Trà My. Khi hoàn thành, dự án sẽ hạn chế xói lở bờ sông, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 3.815 nhân khẩu sinh sống trong khu vực, bảo vệ an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông; góp phần chỉnh trang đô thị...

* Trước đó, vào cuối tháng 8, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu (Duy Xuyên) với kinh phí gần 25 tỷ đồng và phê duyệt công trình chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải (Núi Thành) với kinh phí gần 40 tỷ đồng.