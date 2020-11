Khối lượng sạt lở taluy dương các quốc lộ ủy thác 74.574m3

(QNO) - Thống kê ban đầu, chỉ trong vòng 2 ngày qua, các tuyến quốc lộ (QL) do Trung ương ủy thác cho Quảng Nam quản lý bị sạt lở taluy dương có tổng khối lượng 74.574m3, sạt lở taluy âm dài 46m, hư hỏng hộ lan mềm dài 113m. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở tại xã Trà Tân. Ảnh: C.T

Trong đó, sạt lở taluy dương nặng nhất là QL40B với khối lượng 63.794m3. Trên tuyến đường này, taluy dương tại km66+500 (xã Trà Tân, Bắc Trà My) bị sạt lở vào chiều 11.11 khiến 2 người bị thương nặng và 1 người mất tích (Báo Quảng Nam đã phản ánh). Ngay sau sự cố, đoàn công tác của Sở GTVT đã đến hiện trường trực tiếp chỉ huy đảm bảo giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, mưa lớn nên tình trạng sạt lở trên tuyến tái diễn tìm ẩn nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu hộ phải dừng làm việc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bắc Trà My nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: C.T

Ngày hôm qua 12.11, lãnh đạo Sở GTVT tiếp tục có mặt trên QL40B để chỉ đạo các đơn vị quản lý thông tuyến QL40B; đồng thời cùng với các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường tại km66+500. Phương tiện được huy động tại vị trí sạt lở ở xã Trà Tân gồm 2 máy đào, 1 máy xúc lật và nhiều xe tải vừa xúc đất đá sạt lở để tìm kiếm nạn nhân, vừa thông tuyến QL40B. Cạnh đó, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương tham gia tìm kiếm người mất tích bằng biện pháp thủ công.

Sẵng sàng đánh kẻng báo động khi phát hiện đất đá tiếp tục sạt lở. Ảnh: C.T

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho biết, khối lượng đất đá từ phía taluy dương km66+500 vẫn liên tục sạt lở xuống rất nhiều lần, uy hiếp sự an toàn đối với lực lượng tìm kiếm. Do đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải tạm dừng lúc 15 giờ chiều qua để đảm bảo an toàn. Hôm nay 13.11, Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị duy trì lực lượng, tiếp tục theo dõi tình hình, khi thời tiết thuận lợi, an toàn sẽ tìm kiếm nạn nhân và thông tuyến QL40B.

Xe cơ giới tham gia khắc phục đảm bảo giao thông bước một trên QL40B. Ảnh: C.T

Về tình hình khắc phục hạ tầng giao thông khác, Sở GTVT thông tin, nhiều tuyến đường đến tối qua vẫn đang bị tắc lưu thông do nước lũ còn ngập sâu. Một số tuyến đường chưa thể khai thông sạt lở bước một như Trường Sơn Đông, QL24C, ĐT606 đoạn xã A Xan - xã Ch'Ơm (Tây Giang).