Liên quan đến mua bán đất nền dự án Bách Đạt An: UBND tỉnh không thể làm trái quy định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn khẳng định như vậy khi tiếp đại diện 1.000 hộ dân mua đất nền của chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.2020 của UBND tỉnh diễn ra hôm qua (20.5).

Trước đó, ngày 7.5, người đại diện cho 1.000 hộ dân mua đất tại 3 dự án đất nền của Công ty CP Bách Đạt An (gồm dự án 7B mở rộng, Hera, Eco Future Parka tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đã có đơn đăng ký được tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh.

Các ý kiến người dân phát biểu tại buổi tiếp đều bày tỏ mong muốn UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cũng như đôn đốc chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của các dự án để sớm được cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ); chứ nếu phải chờ đợi thêm thời hạn đến 18 tháng kể từ khi được UBND tỉnh chấp nhập chủ trương đầu tư là quá lâu.

Cũng cần nói thêm, tại Bản án phúc thẩm số 09/2020/KDTM-PT về “Tranh chấp hợp đồng môi giới” ngày 23.4.2020, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên buộc Công ty CP Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền” số 14/2017/HĐĐC/BĐQ-CN ngày 17.4.2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23.5.2019 giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam. Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng, Sở TN-MT và UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc giao đất, lập các thủ tục để cấp sổ đỏ cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trao đổi với đại diện các hộ mua đất, ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, về mặt pháp lý, đến nay UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nêu trên; trách nhiệm bây giờ và để ra được sổ đỏ thuộc về chủ đầu tư. Sở Xây dựng rất quyết liệt trong vấn đề này với chủ đầu tư. Khi nào dự án hoàn thành hạ tầng kỹ thuật 100%, Sở Xây dựng sẽ thẩm định, thông báo đủ điều kiện để chuyển Sở TN-MT làm thủ tục cấp sổ đỏ, đây là nguyên tắc, không thể làm trái. Nếu chủ đầu chậm tiến độ, sở sẽ báo cáo UBND tỉnh có biện pháp giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chia sẻ với các hộ mua đất khi phải chờ đợi quá lâu, và cho rằng UBND tỉnh không thể làm trái quy định của luật. Đồng thời giao Sở Xây dựng thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án nhằm đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho các hộ dân cũng như cập nhập thông tin đầy đủ về tiến độ triển khai dự án cho người dân nắm bắt.