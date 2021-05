Ngang nhiên xâm phạm hành lang an toàn quốc lộ 40B

(QNO) - Hành lang an toàn đường bộ quốc lộ (QL) 40B đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhức nhối nhất là hành vi ngang nhiên mở nhiều đường nhánh đấu nối trái phép của Công ty CP Tư vấn và phát triển điện Cửu Long (gọi tắt là Công ty Cửu Long).

Một điểm vi phạm hành lang an toàn QL40B qua địa bàn Bắc Trà My. Ảnh: C.T

Đoàn công tác Sở Giao thông vận tải (GTVT) do Giám đốc Văn Anh Tuấn dẫn đầu vừa đi kiểm tra thực tế các vị trí hành lang an toàn đường bộ QL40B bị xâm phạm qua địa bàn các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My. Qua đó chỉ đạo đơn vị chịu trách nhiệm quản lý đường gồm Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam (quản lý đoạn đầu tuyến đến lý trình km85+850) và Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam (quản lý đoạn km85+850 đến cuối tuyến) phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý các vụ việc.

Xâm phạm hành lang đường bộ QL40B qua Nam Trà My. Ảnh: C.T

Theo báo cáo của Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam, hành lang an toàn QL40B qua địa phận huyện Nam Trà My bị một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tự ý đấu nối, xây dựng, mở đường nhánh tại 14 vị trí mà không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền là Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Khi phát hiện, đơn vị quản lý đã lập biên bản làm việc, yêu cầu dừng hành vi vi phạm, báo cáo với địa phương và ngành chức năng lập biên bản xử phạt. Đồng thời thiết lập rào chắn ngay vị trí bị xâm phạm bằng tường hộ lan mềm không cho ra vào nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông hằng ngày trên tuyến QL.

Doanh nghiệp thi công mái taluy dương QL40B mặc dù không thuộc thẩm quyền cho phép. Ảnh: C.T

Giám đốc Xí nghiệp quản lý bảo trì QL40B của Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam - ông Nguyễn Trường Thanh Vũ phản ánh, trong 14 điểm vi phạm thì Công ty Cửu Long - chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Di 1 và Đắk Di 2 chiếm đến 8 vị trí. Doanh nghiệp này ngang nhiên mở đường nhánh trái phép để tập kết máy móc, nguyên vật liệu thi công thủy điện, trạm điện, kể cả làm nhà ban quản lý và điều hành dự án mặc dù chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Tự tiện làm mương thoát nước ngay trên hành lang an toàn. Ảnh: C.T

“Được sự chỉ đạo của Sở GTVT, với sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng Thanh tra Sở GTVT và Công an huyện Nam Trà My, chúng tôi đã rào chắn vị trí vi phạm. Nhưng được vài bữa, người của công trình lại mở ra, thậm chí có trường hợp sẵn sàng đôi co với đơn vị quản lý đường vì cho rằng rào lại như vậy thì lấy đường nào họ vào thi công” - ông Nguyễn Trường Thanh Vũ nói.

Một điểm rào chắn vị trí đấu nối trái phép bị phá dỡ. Ảnh: C.T

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều điểm đấu nối trái phép của Công ty Cửu Long nằm vị trí cong cua, khuất tầm nhìn không đảm bảo an toàn, đe dọa tính mạng người đi đường. Doanh nghiệp này cũng ngang nhiên cho người thi công mái taluy dương, mương thoát nước ngay trên hành lang an toàn QL40B.

Công ty Cửu Long cho mở đường nhánh trái phép để vào bãi tập kết máy móc, vật liệu thi công thủy điện. Ảnh: C.T

Chỉ đạo xử lý tại hiện trường, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho rằng, rõ ràng đây là hành vi coi thường pháp luật, lặp đi lặp lại nhiều lần của Công ty Cửu Long. Ông Tuấn yêu cầu đơn vị quản lý đường thiết lập lại rào chắn tại vị trí bị xâm phạm một cách chắc chắn, đào thêm rãnh ngay điểm ra vào, đồng thời ghi hình thực tế. Nếu rào chắn bị phá, đơn vị quản lý ghi lại mức độ thiệt hại để bổ sung hồ sơ, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Công ty Cửu Long đấu nối đường trái phép để vào nhà ban quản lý và điều hành dự án thủy điện. Ảnh: C.T

Ông Văn Anh Tuấn cũng chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với đơn vị quản lý đường củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời gửi cho lãnh đạo sở để báo cáo UBND tỉnh. Nếu vượt quá thẩm quyền, ngành chức năng sẽ chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Trà My vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.