Thiên tai và nhân tai

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây nên hệ lụy cho ngành giao thông vận tải Quảng Nam, sau khi chịu rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đó là những chuyến xe khách, xe taxi, xe buýt dè dặt không dám đưa, đón người qua lại; ghe, tàu bị cấm lưu thông; máy bay tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, thiên tai khiến hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ yếu khu vực miền núi phía tây bắc của tỉnh. Thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở taluy âm, taluy dương và rãnh dọc thoát nước với khối lượng lên đến hàng trăm nghìn mét khối, giá trị quy đổi hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng tuyến ĐT606 qua địa bàn huyện Tây Giang, bước đầu thống kê sạt lở khoảng 125.000m3 đất, đá và cây cối tại 270 điểm đổ xuống đường, cùng với đó là 15.000m2 mặt đường thâm nhập nhựa bị hư hỏng.

Sau bao năm chủ yếu bị ảnh hưởng taluy dương, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đông Giang và Tây Giang nay bất ngờ sạt lở nặng taluy âm do lũ dâng cao và đột ngột rút xuống nhanh “kéo” đất, đá theo dòng nước dữ. Nếu đơn vị quản lý không có biện pháp thích hợp, việc lưu thông trên tuyến chắc chắn sẽ không đảm bảo an toàn. Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, ngành đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường thực hiện một số giải pháp, trước mắt xử lý đối với các vị trí bị sụt trượt, sạt lở, tràn lấp rãnh dọc, mặt đường. Đó là cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông; xúc dọn đất sạt lở, sụt trượt, khơi thông rãnh thoát nước dọc nhằm đảm bảo nước thoát không chảy tràn ra mặt đường; vệ sinh mặt đường.

Mệt mỏi chuyện thiên tai, người dân đã, đang và sẽ còn phải đau đầu tận mắt chứng kiến “nhân tai” đang xâm hại cho hạ tầng giao thông như xâm phạm lòng, lề đường, hành lang an toàn, nhất là tình trạng xe quá tải trọng, quá kính thước thành, thùng diễn ra tràn lan trước sự bất lực của chính quyền địa phương.

Điển hình tuyến đường ĐH1.ĐL (đường Huỳnh Ngọc Huệ, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), báo chí từng phản ánh nhiều lần về xe chở xi măng, đặc biệt là xe chở cát quá tải trọng cho phép lưu thông. Ngành chức năng đã cắm biển hạn chế tổng tải trọng 18 tấn (bao gồm cả thân xe và hàng hóa), thế nhưng rất nhiều xe tải chở nguyên vật liệu lên đến 25 - 30 tấn vẫn ngang nhiên chạy. Trong khi đó, đường Huỳnh Ngọc Huệ là trục giao thông huyết mạch qua trung tâm hành chính thị trấn Ái Nghĩa, khu dân cư đông đúc, chợ Ái Nghĩa và kết nối liên hoàn với các tuyến tỉnh lộ (ĐT) 609 và ĐT609B nên rất đông phụ huynh và học sinh đang học tại 3 trường mầm non (2 tư thục), 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT lưu thông.

Xe quá tải đang khiến cho ĐH1.ĐL vốn chật hẹp, hư hỏng nay càng nát hơn khiến tính mạng con người bị đe dọa. Tình trạng trên tồn tại kéo dài nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh vào cuộc nắm bắt, giải quyết nhằm trả lại sự nghiêm minh của pháp luật.