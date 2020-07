Triển khai 5 chốt gác tại các lối đi tự mở băng đường sắt

Năm 2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho triển khai xây dựng 5 chốt gác tại các lối đi tự mở đường bộ ngang qua đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Lối đi tự mở tại lý trình đường sắt km824+530, địa phận xã Duy Sơn (Duy Xuyên) sẽ được thiết lập chốt gác. Ảnh: K.K

Những chốt gác này nằm tại các lý trình của đường sắt Bắc - Nam, bao gồm: km824+530 (xã Duy Sơn, Duy Xuyên); km861+220 (phường Hòa Thuận) và km863+600 (phường Trường Xuân) qua Tam Kỳ; km872+180 (xã Tam Xuân 2) và km897+540 (xã Tam Nghĩa) thuộc địa phận huyện Núi Thành. Được biết trong năm 2019, Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng Sở GTVT triển khai thí điểm 3 chốt gác tại lối đi tự mở km848+380 (xã Bình Trung, Thăng Bình), km886+820 và km888+820 (thị trấn Núi Thành, Núi Thành).

Một vị trí khuất tầm nhìn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) đang được cải tạo lại. Ảnh: CÔNG TÚ

Ban ATGT tỉnh cho biết đã tham mưu UBND tỉnh và thực hiện hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ quản lý và phương án đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh. Những tháng đầu năm nay, đường gom dân sinh dọc theo đường sắt đoạn km891+270-km891+485 qua địa phận huyện Núi Thành đã làm xong, nhờ vậy xóa bỏ được lối đi tự mở tại km891+485. Cũng tại Núi Thành, việc xây dựng gờ, gồ giảm tốc và bổ sung biển báo tại 9 đường ngang đường sắt nhằm tăng cường đảm bảo ATGT được tiến hành đúng tiến độ.

Nền và bề mặt tuyến đường An Điềm - A Sờ (Đông Giang) bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: T.C.T

Còn theo Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Tổng Công ty đường sắt Việt Nam), 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 3 vụ tai nạn về người khiến 2 trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do lỗi của người tham gia giao thông không chú ý quan sát tàu hỏa. Sự cố giao thông đường sắt xảy ra 4 vụ; trong đó 3 sự cố do chủ quan (1 vụ hệ đầu máy, 2 vụ hệ toa xe) và 1 sự cố do khách quan (va chạm với vật nuôi). Lãnh đạo chi nhánh cho hay, 6 tháng đầu năm nay phát hiện 3 vụ xây dựng công trình vi phạm phạm vi bảo vệ và hành lang ATGT đường sắt; trong đó 2 vụ ở khối phố 3 và 1 vụ ở khối phố 4, thị trấn Núi Thành (Núi Thành).