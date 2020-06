Canh cá cơm lá me đất

Me đất là loài rau mọc hoang nhiều ở góc vườn ẩm ướt hay dưới tán cây cổ thụ. Ngày nắng nóng mẹ tôi thường đi chợ mua cá cơm tươi về nấu canh chua với me đất để bồi dưỡng cho chị em tôi. Đến bây giờ, xa quê đã mấy mươi năm, tôi vẫn nhớ nôn nao vị ngọt thanh của bát canh chua me đất mẹ nấu với cá cơm năm nào.

Me đất dùng nấu canh với cá mờm, cá de, cá cơm…, nhưng ngon nhất vẫn là cá cơm nấu với lá me đất có hoa tím phớt hồng. Me đất thân thảo có rễ mọc đứng, lá chét hình xoan ngược rộng. Theo y học cổ truyền, me đất có vị chua, tính hàn. Có tác dụng tiêu ứ huyết, thanh nhiệt, giải độc. Nó được dùng để chữa các bệnh tổn thương do viêm nhiễm như viêm họng, viêm đường tiết niệu, mụn nhọt… Đặc biệt me đất có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Thích hợp cho ngày hè nắng nóng.

Cá cơm có nhiều ở vùng biển xứ Quảng. Quê tôi sát biển nên cứ vào mỗi buổi sáng tinh mơ, thuyền chài cập bến là không biết cơ man nào là cá cơm tươi ngon với thân cá trắng trong, vẩy bạc lấp lánh trong nắng sớm sao mà hấp dẫn đến thế. Cá cơm là nguồn thực phẩm giàu đạm, bổ dưỡng và lành tính. Mùa cá cơm từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm. Cá được dùng để chế biến nhiều món ngon như cá cơm kho tiêu, cá cơm chiên bột, cá cơm làm mắm… Nhưng ngon nhất vẫn là nấu canh với me đất, thích hợp cho việc giải nhiệt ngày hè.

Cách chế biến món canh này cũng rất đơn giản. Để có một tô canh me đất nấu cá cơm như ý, cần khoảng 3 lạng cá cơm tươi và một nắm lá me đất. Cá cơm được được bỏ đầu và ruột, rửa nước muối cho sạch vẩy, vớt ra để ráo rồi ướp khoảng 15 phút trước khi nấu với chút nước mắm ngon cùng hạt tiêu và vài củ hành tím giã nát, thêm chút dầu ăn, chút bột ớt.

Me đất rửa sạch, ráo nước và cắt khúc ngắn. Nấu nước sôi cho cá đã ướp vào, khoảng 2 phút sau cho tiếp me đất. Nấu thêm 2 phút nữa và nêm nếm cho vừa miệng rồi tắt bếp. Múc canh ra tô cho thêm chút hành lá, rau răm, ngò ri thái nhỏ. Canh chua me đất nấu cá cơm có thể ăn kèm với rau sống như xà lách, diếp cá, hoa chuối thái sợi, giá đỗ, rau thơm… thì càng thêm ngon miệng.

Món canh này có thể dùng với cơm nóng hay với bún đều ngon. Nhìn tô canh rất hấp dẫn với màu trắng của cá cơm, màu xanh của me đất điểm xuyết màu cánh kiến của dầu ăn trông rất bắt mắt. Thưởng thức món canh này, bạn sẽ cảm nhận được hương vị rất riêng không lẫn vào đâu được với vị ngọt béo của cá cơm, vị chua thanh dịu của chua me đất, vị nồng ấm của hạt tiêu, một chút se cay, nhẹ tê đầu lưỡi và hương thơm của hành của rau răm ngò rí…

Chỉ với một chút lá me đất, một ít cá cơm tươi nhưng khi được kết hợp khéo léo của những bà mẹ quê xứ Quảng sẽ mang đến cho gia đình một thức ăn ngon và giàu dinh dưỡng lại rất “sạch”, “giải nhiệt” rất tốt cho mùa hè.