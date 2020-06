Tôm bạc nướng lá chuối xiêm

Mùa này ở quê, những dòng sông thanh bình mỗi sáng tinh mơ, tạo cho không gian làng quê một cảm giác thanh thản, khoan khoái. Trên sông, nông ngư dân dùng các công cụ như lưới, chài, vó, đáy... để đánh bắt các loài thủy sản, trong đó có tôm bạc.

Nhiều nơi thường gọi tôm bạc (còn gọi là tép bạc đất) là tôm đất, nó có vỏ mỏng, không càng, màu bạc, có râu và chót đuôi màu đỏ, thường có kích thước nhỏ. Tôm bạc là nguyên liệu chế biến được rất nhiều món ăn ngon, ngọt. Tuy nhiên, người ở quê tôi thường nướng lá chuối. Cứ hễ sau khi đi làm đồng về, bắt được mớ tôm là xỏ xâu nướng. Món này dễ làm, ngon, không tốn nhiều thời gian nên ai cũng thích.

Tôm bạc đất sống đem đi rửa sạch, để ráo nước, không cần cắt râu hay đuôi. Tôm bạc tuy nhỏ nhưng rất mạnh, búng cao, xa. Cần cẩn thận, cho tôm vào rổ rồi xóc vài lần trong nước lấy ra, đừng chạm tay vào kẻo đầu tôm đâm chảy máu. Chạy ra sau vườn nhà chặt mấy tàu lá chuối xiêm non mang ra lau sạch rồi rửa cho ướt. Sở dĩ phải nướng lá chuối xiêm vì loại lá này dẻo không như lá chuối già giòn, rách. Khi nướng trên than hồng phải vừa lửa, không cháy áp khô lá đến quéo, thịt tép vì thế cũng mau ngả màu đỏ au. Tiện tay đang cầm dao chặt một tàu lá dừa già róc từng lá, lấy xiên que để lụi tôm. Ở tàu lá dừa già, que xiên sẽ cứng chắc, dễ xiên tôm hơn và không khó khăn khi trở để nướng.

Tôm bạc có thể nướng thô hoặc ướp gia vị. Tuy nhiên, tôm bạc nướng thô với lá chuối ăn không ngán lại có mùi thơm rất đặc trưng, nguyên thủy. Mang que xiên lụi tôm cho đều, đầu đuôi thẳng hàng để dễ nướng. Trong thời gian này, tranh thủ đi nhóm lửa để có than nướng ngay khi xỏ tôm xong. Tốt hơn nên nhóm than vỏ dừa, vì lâu tàn lại có mùi dầu tỏa ra dễ chịu (do cơm dừa còn vương lại).

Khi đã có than, đặt vỉ nướng lên bếp, sau đó để khoảng 3 lớp lá chuối hơi ướt nước (cho lá không cháy thành tro) rồi đặt từng xâu tôm lên. Lấy một tàu chuối nữa úp lại để hương vị tôm không bay hơi và mau chín. Nướng kiểu này vừa hợp vệ sinh mà tôm không khét vì không trực tiếp áp lửa. Độ 4 phút thì lật mặt tôm một lần cho chín đều. Khi tôm chín, mang ra đĩa dùng nóng.

Đến lượt làm nước chấm. Không cần phải làm nước chấm chua ngọt. Cho một muỗng canh nước sôi vào đĩa to, trong đó có sẵn bột nêm. Khi bột nêm tan đều, vắt chanh, cho tí ớt tươi dầm rồi đổ nước mắm gia truyền vào. Lại chịu khó chạy ra vườn hái một ít rau răm rửa sạch, đem xắt nhuyễn vào đĩa nước mắm. Giờ thì tuốt từng con tôm bạc nướng chín cho vào đĩa nước mắm, trộn đều lên và dùng. Món này ăn với cơm, bún hoặc làm thức nhắm đều ngon tuyệt.

Tôm bạc đất tuy nhỏ nhưng vị không thua gì tôm biển, thịt ngọt, giòn. Đã vậy tôm được nằm gọn lỏn trong lá chuối xiêm, khiến cho hương thơm nhân đôi. Cái mùi hương của lá chuối khi qua lửa nó nồng nàn, rồi thấm vào thịt tôm, khiến người nhìn không thể cưỡng lại được.

Tôm bạc đất không phải lúc nào cũng có mà tùy vào con nước, theo mùa. Vì vậy dù là hương vị làng quê dân dã nhưng món tôm bạc nướng lá chuối được xem là món lạ, mỹ vị thiên hương.