Cộng đồng khởi nghiệp lại gặp khó

Sau đợt dịch Covid-19 hồi đầu năm, các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa kịp phục hồi kinh tế thì nay lại tiếp tục rơi vào khó khăn vì dịch tái phát. Hơn bao giờ hết, họ cần những cơ chế hỗ trợ mang tính đặc thù và thiết thực.

Hội An Lamp đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: PHAN VINH

“Đứng bánh”

Thương hiệu đèn gỗ Hội An Lamp lâu nay chủ yếu cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, resort và làm quà lưu niệm cho khách du lịch. Thế nhưng, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, doanh thu của Hội An Lamp giảm gần 70% so với cùng kỳ các năm.

Anh Võ Khắc Lĩnh - CEO Hội An Lamp chia sẻ, sản phẩm nào phụ thuộc vào một thị trường nhất định và khi thị trường đó có biến động thì doanh thu công ty sẽ biến động theo. Chính vì vậy, để hạn chế rủi ro buộc công ty phải đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng thị trường. Nghĩ là làm, anh Lĩnh đầu tư thêm các lĩnh vực khác như nhôm, sắt và đặc biệt là điêu khắc, cắt CNC trên vật liệu inox. Giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm của anh Lĩnh được thị trường đón nhận, nhiều khách hàng hài lòng với chất lượng sản phẩm. Nhưng máy móc chạy thử nghiệm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, anh cần đi học hỏi, nghiên cứu ở những thành phố lớn để nhập các thiết bị tiên tiến về vận hành.

Tuy nhiên, kế hoạch đi TP.Hồ Chí Minh trong tháng 8.2020 này của anh Lĩnh phải hoãn vì dịch Covid-19 lại bùng phát. “Mình đã thử làm việc qua mạng với các đối tác cung cấp thiết bị ở miền Nam nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, hơn nữa, ngành vận tải cũng gặp sự cố do dịch nên dù có chốt đơn hàng thì máy móc vẫn không vận chuyển về được. Đơn hàng tụt giảm, việc ít nhưng không thể cho 15 nhân viên tạm nghỉ việc. Trong khi đó, lãi ngân hàng vẫn đều đặn đóng hằng tháng mà doanh thu thì ít ỏi” - anh Lĩnh chia sẻ.

Còn anh Phùng Hải - chủ cơ sở Hiếu Nhạc Media, hoạt động ở lĩnh vực tổ chức sự kiện và dạy nhạc cho biết, mọi năm, khoảng thời gian này là giai đoạn thu nhập cao nhất của cơ sở. Ngoài tổ chức các sự kiện vào dịp hè, các lớp dạy nhạc của anh cũng khá đông học viên đăng ký. Cụ thể, với mức học phí 600 nghìn đồng/học viên và đầu tháng 7.2020 đã có hơn 200 học viên đăng ký học, nhưng đến nay, thực hiện chỉ thị phòng chống dịch Covid-19, các lớp học không được tập trung, anh thất thu hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.

Kêu gọi sự chia sẻ

Đa số doanh nghiệp khởi nghiệp đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, với số vốn điều lệ dưới 1 tỷ đồng và dưới 20 nhân viên. Để có nguồn vốn đầu tư, hầu hết doanh nghiệp khởi nghiệp phải vay vốn từ ngân hàng, chỉ có một số ít tiếp cận được các kênh vay vốn chính sách với lãi suất thấp nhưng số vốn vay cũng khá ít. Anh T. (chủ một doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn TP.Tam Kỳ) chia sẻ, vừa qua, để mở rộng kinh doanh, anh đã mạnh dạn vay 5 tỷ đồng đầu tư mua sắm thiết bị và nhập nguyên liệu về sản xuất. Lãi suất anh phải đóng hằng tháng khoảng 60 triệu đồng. Nhưng giai đoạn này, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh thu của anh gần như không có nhưng vẫn phải nộp lãi ngân hàng.

Do đại dịch Covid-19 kéo dài, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đứng trước nhiều khó khăn. Khi lấy ý kiến nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, tất cả đều mong mỏi cơ quan chức năng đưa ra cơ chế hỗ trợ thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

“Dù biết là khó khả thi khi đề xuất hỗ trợ giảm lãi suất từ ngân hàng nhưng đây thực sự là điều mà hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn trong thời điểm hiện tại. Dịch diễn biến phức tạp, không biết thời gian hết giãn cách xã hội là khi nào, trong khi doanh thu tụt giảm, thậm chí là thua lỗ vì phải gánh nhiều chi phí như nhân sự, mặt bằng… thì lãi suất ngân hàng thực sự là gánh nặng với chúng tôi” - anh Lĩnh chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh cho biết, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành vừa thống nhất kéo dài thời hạn cho vay đối với các dự án khởi nghiêp sáng tạo tỉnh đến tháng 12.2021 để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có điều kiện khắc phục khó khăn do ảnh hưởng đợt dịch Covid-19. Trước đó, Tập đoàn VN Đà Thành triển khai gói hỗ trợ này đến hết năm 2020. Tuy nhiên, tổng gói cho vay chỉ có 3 tỷ đồng, diện được vay là các dự án khởi nghiệp sáng tạo được tỉnh công nhận và dự án khởi nghiệp của thành viên ban chủ nhiệm các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

“Sự hỗ trợ này chỉ mang tính chất động viên là chính chứ khó khăn do dịch bệnh đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh là khá lớn. UBND tỉnh cũng có nhiều chủ trương và cam kết đồng hành, tôi cũng mong rằng trong cộng đồng doanh nghiệp, trước hết là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các hiệp hội ngành nghề truyền thống, nên kêu gọi sự giúp đỡ trong cộng đồng doanh nghiệp lẫn nhau. Ngoài ra, trong cộng đồng doanh nghiệp cũng nên kêu gọi các doanh nhân thành đạt, doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, tái cấu trúc doanh nghiệp của mình, chia sẻ những kinh nghiệm, giúp đỡ những kiến thức quan trọng để cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh vượt qua được mùa dịch khó khăn này” - ông Sinh nói.