Hội An kiên quyết thu hồi nhà công sản

Hàng chục ngôi nhà công sản (Nhà nước quản lý) quá thời hạn cho thuê đã được TP.Hội An kiên quyết thu hồi, tổ chức đấu giá cho thuê lại theo quy định của pháp luật.

Ngôi nhà số 9 Nguyễn Thái Học đang được thành phố triển khai thu hồi. Ảnh: V.L

Không chịu trả nhà

Ngôi nhà 75 Nguyễn Thái Học có diện tích 477m2 ban đầu được UBND thị xã Hội An (nay là TP.Hội An) bố trí cho Công ty Thương nghiệp Hội An sử dụng làm trụ sở làm việc. Đến năm 1996, ngôi nhà được bố trí cho Nhà Văn hóa thị xã Hội An sử dụng làm nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền. Năm 2013, UBND TP.Hội An quyết định bố trí cho Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố quản lý sử dụng. Tuy nhiên, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã cho Công ty TNHH Dịch vụ Phú Tường thuê khai thác kinh doanh.

Theo ông Võ Hữu Dũng – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Hội An, khi thành phố thông báo thu hồi nhà, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Phú Tường không chịu bàn giao, đồng thời yêu cầu thành phố phải hỗ trợ 25 tỷ đồng mới chịu trả nhà. Một ngôi nhà công sản khác là nhà số 9 Nguyễn Thái Học, Công ty CP Lao động Hội An liên kết cùng Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An khai thác sử dụng đến nay cũng đang được thương lượng bàn giao cho TP.Hội An.

Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị TP.Hội An, hiện thành phố quản lý khoảng 130 ngôi nhà cho thuê; trong đó có 94 ngôi nhà người dân thuê ở và kinh doanh một phần, 32 ngôi nhà do các tổ chức, cá nhân thuê, chỉ có 6 căn nhà đã thu hồi khi hết hạn thuê. Ông Võ Hữu Dũng cho biết, nhiều ngôi nhà đã được thuê từ hàng chục năm trước, thậm chí sau ngày giải phóng nên việc thu hồi gặp trở ngại.

“Hầu hết nhà công sản Hội An có nguồn gốc từ 4 nguồn gồm: nhà dân hiến lại Nhà nước khi đi kinh tế mới; nhà tịch thu của sĩ quan Việt Nam cộng hòa sau năm 1975; nhà vắng chủ sau năm 1975 và nhà của người Hoa bàn giao Nhà nước sau giải phóng. Qua thời gian, những ngôi nhà trên được giao lại một số cơ quan, đơn vị thành phố sử dụng, khai thác hoặc cho cá nhân, tập thể thuê không qua đấu giá. Tuy nhiên, sau khi Luật Công sản ra đời và có hiệu lực (năm 2018), thành phố phải rà soát thu hồi những ngôi nhà hết thời hạn cho thuê, đồng thời xây dựng bảng giá mới trước khi tổ chức đấu giá cho thuê lại” - ông Dũng nói.

Kiên quyết thu hồi

Theo kế hoạch, năm 2020 Hội An phải tiến hành thu hồi toàn bộ công sản hết hạn cho thuê, nhưng do tình hình dịch Covid-19 và lũ lụt nên việc thu hồi nhà bị chậm lại. Rất nhiều buổi làm việc với các chủ thuê nhà đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức để thảo luận, triển khai các biện pháp thu hồi lại các căn nhà đã hết thời hạn thuê, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Theo ông Võ Hữu Dũng, với các trường hợp đang thuê kinh doanh có cam kết trả nhà theo đúng thời hạn và người có hộ khẩu tại Hội An, đơn vị sẽ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - kế hoạch khi xây dựng quy chế đấu giá, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thuê cũ. Thời gian cho thuê đấu giá và phương thức thanh toán tiền thuê nhà có thời hạn 5 năm; nộp 100% tiền thuê nhà cho 3 năm đầu. Dự kiến mức giá cho thuê nhà sau khi điều chỉnh cao nhất có thể lên đến 100 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, mức giá đấu giá cho thuê nhà số 33, 35 Phan Bội Châu là 100 triệu đồng/tháng; nhà 46 Trần Phú: 70 triệu đồng/tháng; nhà 19 Nguyễn Thái Học: 50 triệu đồng/tháng; nhà 89 Trần Phú: 50 triệu đồng/tháng; nhà 34 Phan Bội Châu: 30 triệu đồng/tháng… Giá này sẽ ổn định trong vòng 5 năm. Ước tính, nếu bảng giá thuê nhà mới được thông qua, tổng số tiền thành phố thu được từ nhà công sản cho thuê khoảng 51 tỷ đồng (bình quân hơn 10 tỷ đồng/năm).

Thực tế, thời gian qua số tiền thành phố thu được từ việc cho thuê nhà công sản khá ít, bình quân mỗi năm khoảng 5 tỷ đồng. Thậm chí, nhiều hộ thuê nhà vẫn còn nợ tiền thuê lên đến hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, với nhà công sản chưa đến hạn, thành phố sẽ thu hồi khi đến hạn, còn lại tất cả nhà công sản cho thuê đã hết hạn thành phố cương quyết thu hồi, kể cả cưỡng chế nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như tạo nguồn thu cho thành phố.