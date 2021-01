Hội An miễn phí thuê mặt bằng Hội hoa xuân

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành văn bản tổ chức Hội hoa xuân Tân Sửu 2021. Năm nay, thành phố miễn thu phí các hộ đăng ký tham gia trưng bày, buôn bán hoa cây cảnh tại Hội hoa xuân.

Đối tượng được đăng ký tham gia Hội hoa xuân bao gồm hộ sản xuất hoa cây cảnh, sinh vật cảnh có hộ khẩu thường trú hoặc không thường trú tại TP.Hội An. Thành phố sẽ phân lô Hội hoa xuân với số lượng dự kiến 450 - 500 lô, mỗi lô có diện tích bình quân khoảng 16m2.

Mỗi hộ chỉ được đăng ký tối đa 1 lô tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Hoàng Diệu, Ngô Gia Tự, Phạm Hồng Thái, Thái Phiên, Lý Thường Kiệt, trừ vị trí cổng chính ra vào của các cơ quan, đơn vị, khu vực vỉa hè có nhà dân, khu vực đậu đỗ xích lô và các địa điểm buôn bán nhỏ. Riêng Hội Sinh vật cảnh Hội An được bố trí trưng bày, buôn bán trong Công viên Thư viện Thanh Hóa.

Đối với hộ sản xuất hoa cây cảnh, sinh vật cảnh có hộ khẩu thường trú tại Hội An thì đăng ký tại UBND xã, phường thường trú; hộ không thường trú tại Hội An thì đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Hội An, chậm nhất vào lúc 10 giờ 30 ngày 21.1.2021 (ngày 9.12 âm lịch).

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt nên thành phố sẽ không thu phí đối với tất cả hộ đăng ký tham gia Hội hoa xuân. Kinh phí tổ chức Hội hoa xuân được Nhà nước cấp hoàn toàn nhằm hỗ trợ người dân Hội An bị thiệt hại sau thiên tai, dịch bệnh.

Thời gian nhận danh sách đăng ký, phân lô, kẻ lô, bốc xăm, tập kết hoa của Hội hoa xuân diễn ra từ ngày 15.1 đến 22 giờ ngày 11.2.2021.

TP.Hội An yêu cầu các hộ tuân thủ cam kết đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, giao thông đi lại, có ý thức giữ gìn vệ sinh trong thời gian diễn ra Hội hoa xuân.