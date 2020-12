Hội An: Thu nhập bình quân đầu người giảm 13,7 triệu đồng

(QNO) - Sáng nay 17.12, HĐND TP.Hội An khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 12.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Q.T

Năm 2020 nền kinh tế Hội An trải qua khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng liên tục của dịch bệnh, thiên tai khiến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp, nhất là nhóm chỉ tiêu về kinh tế. Thu ngân sách ước đạt 1.129 tỷ đồng (chỉ đạt 45% so với kế hoạch).

Tổng lượt khách đến Hội An chỉ đạt hơn 923 nghìn lượt, trong đó có khoảng 658 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 410 nghìn lượt. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 40,2 triệu đồng (giảm 13,7 triệu đồng so với năm 2019).

Do nhóm ngành du lịch - dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nên chỉ chiếm 44,9% trong cơ cấu kinh tế Hội An, trong khi đó nhóm ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 43,5% và nhóm nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 11,6%.

Thu nhập của người dân Hội An sụt giảm mạnh, nhất là ở nhóm ngành du lịch - dịch vụ do tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Tại kỳ họp, UBND TP.Hội An cũng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch đầu tư năm 2021 cũng như nêu phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Trong năm 2021, Hội An đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; thu hút hơn 585 nghìn lượt khách, trong đó có 209 nghìn lượt khách lưu trú; tạo việc làm mới cho 500 lao động.