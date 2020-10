Không tận thu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020.

UBND tỉnh nhận định, tháng 9 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5% so tháng trước, tăng 7,3% so cùng kỳ, nâng chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng 24% so quý trước và tăng hơn 6% so cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại bắt đầu tăng trở lại với doanh thu bán lẻ hàng hóa hơn 3.300 tỷ đồng, tăng hơn 22% so tháng trước, tăng gần 13% so tháng cùng kỳ. Nhiều công trình trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng…

Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh đã khiến chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng giảm gần 14% so cùng kỳ (ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 14,2%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 12%; ngành sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 7,9%; công nghiệp khai khoáng giảm 9,7%...).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, nhiệm vụ 3 tháng còn lại rất nặng nề. Quan trọng nhất phải bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết những tồn đọng về đơn thư liên quan đến môi trường, đất đai… Nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra ở các huyện miền núi phía bắc, nhất là Tây Giang, kết hợp với việc rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cảnh giác nguy cơ sạt lở ở các huyện miền núi, triền sông, đảm bảo an toàn các trường học trong mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, dịch bệnh, kể cả Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao cần được kiểm soát đến mức cao nhất. Tính toán các phương án phòng bệnh và phương án ứng phó phòng ngừa trường hợp dịch bệnh diễn biến bất ngờ. Tập trung giải quyết các gói hỗ trợ, không để người dân đã khó khăn lại còn phải chờ đợi, mất hết ý nghĩa hỗ trợ.

Việc tìm nguồn thu phục vụ nhiệm vụ chi những tháng cuối năm đặt lên hàng đầu bằng việc tăng cường các biện pháp chống thất thu, quản lý hiệu quả nguồn thu, nhưng tuyệt đối không tận thu. Cần hỗ trợ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế duy trì, vực vậy, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện khó khăn như hiện nay. Các ngành, đơn vị, địa phương rà soát từng khoản, tiết kiệm chi...