Khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa: Chưa có kế hoạch kinh doanh mở bán các lô trong phân khu CL40

(QNO) - Ngày 14.4, Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An (đơn vị thành viên của Tập đoàn FVG) - chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa có thông cáo báo chí cảnh báo tình trạng mạo danh chủ đầu tư để giao dịch bất động sản khu đô thị trái phép.

Theo thông cáo báo chí, gần đây trên thị trường xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý giao dịch mua bán bất động sản thuộc dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa.

Cụ thể, ngày 13.4.2021 có trường hợp khách hàng ký hợp đồng giao dịch và nhận đặt cọc lô 8, 9 phân khu CL40 thuộc dự án khu đô thị cùng văn bản thỏa thuận cá nhân có sử dụng con dấu mang tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ du lịch B.C.

Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An khẳng định, hiện tại chủ đầu tư chưa có kế hoạch kinh doanh mở bán các lô trong phân khu CL40 thuộc Khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa, nên các thông tin quảng cáo và giao dịch gần đây trên thị trường là không chính xác.

Ngoài ra, một số sàn giao dịch bất động sản hoặc các cá nhân từ TPLand, AZ.VN không thuộc hệ thống đại lý phân phối của dự án Khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa có dấu hiệu thực hiện việc nhận đặt cọc giao dịch với khách hàng.

Ông Bùi Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Chulailand - đơn vị phân phối và quản lý dự án Khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa khẳng định: “Đây là hành động giả mạo đơn vị phân phối, cố tình đưa thông tin sai lệch để chiếm đoạt tiền đặt cọc từ nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý sự việc. Trước sự việc liên quan đến các nguy cơ thiệt hại rủi ro có thể tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các nhà đầu tư cũng như uy tín của chủ đầu tư, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư cảnh giác tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị phân phối, các giấy tờ pháp lý liên quan trước khi giao dịch và cẩn trọng với các giao dịch bất động sản, tránh trường hợp bị chiếm dụng tài sản bất hợp pháp”.

Mọi thông tin chính thức của dự án, khách hàng vui lòng theo dõi và cập nhật tại website: chulailand.vn và fanpage chính thức của dự án: Khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa - vịnh An Hòa City hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An.

Mọi thông tin chính thức và giao dịch mua bán chỉ có từ Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An cùng đơn vị phân phối và quản lý dự án Chulailand, và mọi hợp đồng mua bán thương mại phải được ký chính thức với Chulailand.

Đồng thời 8 đơn vị: Công ty TNHH Bảo Ngọc Land, Công ty CP Kovaland, Công ty CP Đầu tư địa ốc Tati, Công ty CP Vùng đất Sáng, Công ty CP Đầu tư bất động sản Thái Thiên Phú, Công ty TNHH MTV Minh Minh Land, Công ty TNHH Linh Linh Thắng, Công ty TNHH Đầu tư và TMDV THT Home đã ký kết hợp tác với chủ đầu tư và sẽ là các đơn vị phân phối chính thức sản phẩm của dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa.