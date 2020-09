Nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng

Năm 2020, Điện lực Đại Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng (TTĐN).

Để giảm TTĐN, ngay từ đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Nam, Điện lực Đại Lộc triển khai mạnh hai giải pháp chính về kỹ thuật như quản lý, vận hành lưới điện và giải pháp thương mại với các biện pháp chống ăn cắp, gian lận trong sử dụng điện.

8 tháng đầu năm 2020, Điện lực Đại Lộc đã phát hiện 262 vụ vi phạm sử dụng điện. Trong đó có 7 vụ trộm cắp điện, 1 vụ vi phạm công suất, 151 vụ vi phạm giá, 103 vụ vi phạm khác, với tổng số tiền truy thu hơn 49 triệu đồng, góp phần vào công tác giảm TTĐN của đơn vị. Trong số đó, có 1 vụ ăn cắp điện tinh vi được phát hiện và truy thu sản lượng lên tới 3.770kWh.

Điện lực Đại Lộc đã thành lập lại Tổ giảm TTĐN, phân công quản lý TTĐN đến từng cá nhân. Trên cơ sở phân tích số liệu năm 2019, đơn vị xác định, tổn thất cấp điện áp 22kV và 35kV đã tiệm cận với tổn thất kỹ thuật tính toán, chiếm tỷ trọng 46,8%, tổn thất cấp điện áp 0,4kV, chiếm tỷ trọng 53,2%, một số trạm biến áp (TBA) công cộng có tổn thất chênh lệch lớn với tổn thất kỹ thuật. Với phân tích đó, nhiệm vụ chính là phải giảm tổn thất TBA công cộng. Tổ giảm TTĐN đã yêu cầu các phòng, đội, tổ chức kiểm tra hiện trường, phân tích xác định nguyên nhân tăng giảm bất thường, từ đó có biện pháp xử lý ngay, không để phát sinh bất thường trong tháng tiếp theo.

Theo Điện lực Đại Lộc, ngoài các phương pháp kiểm tra bằng mắt thường thì các giải pháp áp dụng công nghệ trong công tác quản lý hệ thống lưới điện được chú trọng, nhằm giảm TTĐN. Đặc biệt, tăng cường sử dụng camera nhiệt để phát hiện các điểm phát nhiệt do move tiếp xúc kém, các mối nối, kẹp cáp. Trong 8 tháng đầu năm, đơn vị đã sử dụng camera nhiệt phát hiện 75 vị trí move, tiếp xúc kém gây tổn thất lưới điện. Công tác quản lý hệ thống đo đếm cũng được Điện lực Đại Lộc chú trọng hơn. Đến nay, đã thay thế 100% công tơ điện tử...

Theo ông Trần Phước Một - Phó Giám đốc Điện lực Đại Lộc, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm TTĐN, từ quản lý kỹ thuật đến kinh doanh và kiểm tra giám sát mua bán điện nên đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm TTĐN các TBA công cộng. Đến cuối tháng 8, tổn thất lũy kế toàn điện lực đạt 6,44/6,56% so cùng kỳ 2019, dù trong điều kiện khó khăn về sản lượng thủy điện sụt giảm cũng như giảm thương phẩm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tổn thất hạ áp thực hiện 4,58/4,89% kế hoạch giao và giảm 0,79% so với cùng kỳ năm 2019. Số liệu tổn thất các TBA công cộng năm 2020 đã tiến dần về tổn thất kỹ thuật tính toán.

Cũng theo ông Một, nhiệm vụ giảm TTĐN, đặc biệt là công tác quản lý, giám sát TTĐN các TBA công cộng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đơn vị, có vai trò quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu tổn thất năm 2020 là 4,13%.