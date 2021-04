PC Quảng Nam: Sản lượng điện thương phẩm quý I đạt hơn 451,65 triệu kWh

(QNO) - Theo Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), trong quý I.2021, đơn vị đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên PC Quảng Nam tuyên truyền tiết kiệm điện đến học sinh. Ảnh: T.L

Sản lượng điện thương phẩm quý I đạt hơn 451,65 triệu kWh, tăng trưởng 1,14% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp - xây dựng tăng 8,33% (chiếm tỷ trọng 50,35%); thành phần thương nghiệp - khách sạn giảm 34,56% (chiếm tỷ trọng 4,58%); thành phần quản lý, tiêu dùng dân cư giảm 0,93% (chiếm tỷ trọng 37%).

Tổng thời gian mất điện trung bình là 186,96 phút/khách hàng, giảm 87,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giao dịch 12 dịch vụ điện qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung và trung tâm hành chính công, cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 98%, cao hơn 22% so với kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua email, App, Zalo, Viber đạt 59,85%, cao hơn 12,85% so với kế hoạch.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, thời gian tới, PC Quảng Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện; tích cực triển khai lắp đặt công tơ điện tử tạo thuận lợi và nâng cao tính minh bạch trong việc đo đếm chỉ số công tơ...