Thu ngân sách và vốn đầu tư xã hội giảm sâu

(QNO) - UBND tỉnh cho biết hiện thu ngân sách chưa đạt tiến độ, tiếp tục giảm sâu so cùng kỳ (nội địa và xuất nhập khẩu).

Thu ngân sách 9 tháng qua chỉ bằng 64% cùng kỳ (hơn 11.317 tỷ đồng). Trong đó thu nội địa 8.239 tỷ đồng, bằng 40% dự toán, giảm 39% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu khoảng 3.087 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán, giảm 26% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng không khá hơn khi chỉ khoảng hơn 19 nghìn tỷ đồng đổ vào nền kinh tế, giảm 19,5% so cùng kỳ. Vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.513 tỷ đồng, giảm 4,1%; vốn FDI khoảng 5.360 tỷ đồng, giảm 7,5% và suy giảm nặng nề thuộc vốn đầu tư huy động từ khu vực ngoài nhà nước với chỉ hơn 8.140 tỷ đồng, giảm đến 32,5% so cùng kỳ.

Ngoài ra, tuy có cải thiện, nhưng giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu. Ước đến 30.9 tỷ lệ giải ngân tổng vốn đầu tư công khoảng hơn 4.900 tỷ đồng, đạt 65,1% so kế hoạch vốn đã điều chuyển. Theo kế hoạch, các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Đối với các dự án chậm tiến độ, sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm, điều chuyển, bố trí cho các dự án đảm bảo khối lượng, cần vốn thanh toán.