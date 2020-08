Áp lực giữ rừng

Báo cáo 6 tháng đầu năm của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) khá lạc quan về dự báo xuất khẩu lâm sản năm 2020. Tuy bị ảnh hưởng về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản do dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 2,16%; giá trị xuất khẩu vẫn tăng 2,7%, đạt 5,3 tỷ USD. Dự báo giá trị xuất khẩu lâm sản cả năm đạt 11,75 - 12 tỷ USD.

Vụ cháy rừng ở xã Mà Cooih (Đông Giang) vừa qua gây thiệt hại hơn 30ha. Ảnh: H.P

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định, lâm nghiệp đã có đóng góp tăng trưởng và xuất khẩu cao nhất trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 6 tháng đầu năm. Cũng trong thời gian này, cả nước trồng 106.300ha rừng tập trung (đạt 48,3% kế hoạch năm), ước cả năm đạt khoảng 220.000ha, đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát đạt 85%.

Tuy vậy, Tổng cục Lâm nghiệp nhìn nhận, hoạt động đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật quản lý, bảo vệ rừng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lý do một bộ phận lớn lao động phổ thông không có việc làm, trở về địa phương và tìm kiếm thu nhập từ khai thác rừng trái pháp luật. Thêm nữa, hạn hán kéo dài nhiều ngày, đúng vào mùa đốt nương làm rẫy, nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, gây thiệt hại không nhỏ. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm cả nước đã xảy ra 109 vụ cháy rừng với diện tích bị thiệt hại hơn 260ha (giảm 75% diện tích bị thiệt hại so với cùng kỳ năm 2019).

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thành đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ bền vững; bám sát, xây dựng kịch bản hỗ trợ xuất, nhập khẩu lâm sản đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu lâm sản năm 2020. Đồng thời, rà soát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ hiện đại để theo dõi diễn biến rừng cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Ngành lâm nghiệp nhận định, thời gian đến các sản phẩm xuất khẩu gỗ, lâm sản phải chịu những rào cản thương mại. Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu không lớn nhưng sẽ ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, uy tín ngành hàng. “Chúng ta cần triển khai tích cực Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, nắm bắt đón cơ hội của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn lưu ý.