Tập trung phát triển giống quế Trà My

Là cây trồng truyền thống ở huyện Nam Trà My, cây quế đã, đang là nguồn thu nhập chính, giúp đồng bào các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Mơ Nông từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Bên cạnh việc hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm quế, công tác tuyên truyền trồng, phát triển quế Trà My cũng đang được huyện đặc biệt chú trọng.

Vườn ươm giống cây quế Trà My của huyện.

HĐND huyện Nam Trà My đã xây dựng Đề án đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế, với diện tích hơn 2.864ha. Đề án sẽ được triển khai tại 10/10 xã, trong đó 3 xã Trà Mai, Trà Leng và Trà Dơn chiếm 1.888ha.

Theo đó, Đảng ủy, UBND các xã đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền đến người dân việc trồng, phát triển cây quế Trà My; phân tích hiệu quả kinh tế từ việc trồng quế để người dân có sự so sánh lợi nhuận, từ đó, chuyển diện tích trồng các loại cây kém hiệu quả kinh tế sang trồng quế. Qua đó tạo cơ sở hình thành nên vùng quế nguyên liệu tập trung, phấn đấu đến năm 2021, toàn huyện có 6.000ha, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư các cơ sở thu mua, chế biến sản phẩm quế, góp phần vào việc tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống quế, nhất là giống do người dân tự mua trồng không rõ nguồn gốc, tránh việc du nhập giống quế ngoại lai làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như uy tín của quế Trà My. Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tăng cường công tác gieo ươm giống quế Trà My, đảm bảo chủ động được nguồn giống quế khi người dân, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu về cây giống.



Phòng NN&PTNT huyện tiến hành rà soát các diện tích được tỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển quế từng năm, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện; quản lý tốt chất lượng giống quế, kiểm soát chặt chẽ giống quế người dân tự mua trồng, đảm bảo giống quế trồng phải có nguồn gốc rõ ràng, tránh trường hợp du nhập giống quế ngoại lai; tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, quản lý việc mua bán, vận chuyển quế giống vào địa bàn.

Phòng Văn hóa - Thông tin tiến hành sưu tầm tài liệu liên quan đến quế Trà My để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua kênh điều hành của huyện để nhân dân được biết. Trung tâm VHTT-TTTH huyện thường xuyên viết tin, bài, phim phóng sự về việc trồng quế trong nhân dân, nhất là những hộ hiện nay đang thực hiện tốt, có những mô hình, vườn quế có diện tích lớn, đi đầu trong việc bảo tồn và phát triển cây quế Trà My..