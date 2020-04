Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Chỗ dựa của người lao động

Hơn lúc nào hết, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chỗ dựa cho người lao động (NLĐ) trong thời gian mất việc vì dịch bệnh Covid-19. Tạo điều kiện để NLĐ nhanh chóng nhận được khoản hỗ trợ là điều hết sức cần thiết.

Cán bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động qua đường bưu điện. Ảnh: D.L

Chỗ dựa

Từ ngày 1.3.2020, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (phường Tân An,TP.Hội An, là giáo viên hợp đồng với Công ty TNHH MTV Giáo dục đào tạo Táo Xanh) chính thức nghỉ việc. Cầm quyết định nghỉ việc trên tay, chị Thủy đến cơ sở 2 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tại Điện Bàn để làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp trong thời gian mất việc.

Chị tâm sự bây giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là BHTN, chỉ mong cho dịch bệnh nhanh chóng được dập tắt để học sinh được đến trường thì chị mới có việc làm. Hồ sơ của chị Thủy nhanh chóng được tiếp nhận, và được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kiểm tra lại để có quyết định cho chị được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khi dịch bệnh xâm nhập vào Hội An, cũng là lúc anh Bùi Tin (phường Minh An) bắt đầu thiếu việc làm tại Công ty Du lịch Vĩnh Hưng. Làm ở vị trí nhân viên nhà hàng, anh Tin phải nghỉ việc vì nhà hàng vắng khách, sau này đóng cửa trong thời gian có dịch. Vậy là anh Tin mất việc làm từ ngày 1.2.2020.

Lúc này, anh chỉ còn mong chờ khoản BHTN sau hơn 6 năm tham gia vào chính sách này, với mức lương lúc nghỉ việc là 7,5 triệu đồng/tháng. Khoản trợ cấp thất nghiệp, anh Tin sẽ cố gắng tiết kiệm để dùng cho việc chi tiêu trong thời gian không có việc làm, chờ dịch bệnh qua đi để được đi làm lại.

Hỗ trợ NLĐ

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đến hết tháng 3.2020, có 2.849 người mất việc làm đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 140% so với cùng kỳ năm 2019). Có 2.092 người được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, số còn lại đang được trung tâm khẩn trương giải quyết cho NLĐ.

Ngành nghề mà NLĐ bị mất việc nhiều nhất là may mặc, giày da, thiết kế thời trang, dệt, nhuộm, nhà hàng, khách sạn, du lịch, giáo viên mầm non tư thục, cấp dưỡng trường bán trú, bảo vệ, vận tải.

Trong thời gian cao điểm phòng chống dịch, nhưng phải kịp thời giải quyết hồ sơ BHTN của NLĐ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thay đổi hình thức tiếp nhận hồ sơ.

Cụ thể, công khai số điện thoại của trung tâm và nhân viên, NLĐ có thể liên hệ qua số điện thoại, zalo, email... để được nhận mẫu kê khai trực tuyến, được hướng dẫn bổ sung hồ sơ đầy đủ. Sau đó, NLĐ chụp hình hồ sơ, gửi qua zalo, email cho nhân viên trung tâm xem, sau đó có thể bổ sung hồ sơ mà không cần tới trung tâm. Hồ sơ hoàn chỉnh, NLĐ chỉ cần gửi qua đường bưu điện, trung tâm tiếp nhận và giải quyết.

Khi có quyết định hưởng trợ cấp BHTN thì quyết định cũng được gửi qua đường bưu điện cho NLĐ, và tiền trợ cấp được chuyển khoản vào số tài khoản ATM mà NLĐ đã đăng ký. Nhờ cách làm này, NLĐ không cần tới trực tiếp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, chỉ cần ở nhà làm thủ tục để được hưởng trợ cấp BHTN.

Ông Võ Văn Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, BHTN là chính sách an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn trong thời điểm này. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thu hẹp quy mô sản xuất, tam dừng hoạt động, cắt giảm nhân công..., BHTN có vai trò đảm bảo an sinh xã hội rất quan trọng, vừa hỗ trợ thu nhập vừa tích cực tạo điều kiện cho NLĐ sớm quay trở lại thị trường lao động. Cán bộ của trung tâm phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết kịp thời chính sách BHTN, góp phần giảm bớt khó khăn cho NLĐ.