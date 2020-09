Cơ hội việc làm cho người lao động sau dịch Covid-19

(QNO) - Ngày 11.9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam phối hợp Công ty TNHH Fashion Garments (Khu công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt tư vấn đầu tiên sau dịch Covid-19 đợt 2 với khoảng 50 lao động tham gia.

Tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: M.L

Công ty TNHH Fashion Garments (thuộc Tập đoàn Fashion Garments Việt Nam) chuyên sản xuất sản phẩm nội y cho phụ nữ, trẻ em, xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện công ty có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân may, tổ trưởng chuyền may, nhân viên bảo trì, nhân viên kỹ thuật may, nhân viên kinh doanh, phát triển mẫu…

Ông Lê Văn Châu - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Fashion Garments cho biết, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đơn hàng giảm nhiều, tuy nhiên công ty vẫn cố gắng xoay xở, tìm kiếm các đơn hàng để duy trì hoạt động và tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Sau tết đến nay, công ty vẫn hoạt động ổn định với mức thu nhập tương đối. Vì thế, buổi tư vấn hôm nay mong nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Công ty Fashion Garments. Ảnh: M.L

Anh Đào Văn Tuấn (SN 1994, xã Tiên An, Tiên Phước) tham gia đợt tuyển dụng lần này chia sẻ, bản thân từng có thời gian làm việc tại một công ty ở Đồng Nai, tuy nhiên sau tết do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không vào lại kịp, phải nghỉ việc và tìm việc ở quê. “Tôi đã làm một số công việc, tuy nhiên không ổn định, không được ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm nên nghỉ việc. Nay mong tìm kiếm cơ hội làm việc tại Công ty Fashion Garments” - anh Tuấn chia sẻ.

Theo ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, thời gian qua, số lượng người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng lên đáng kể. Trong 7 tháng đầu năm 2020 đã có hơn 16 nghìn người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm kiếm việc làm. Riêng từ tháng 4 đến nay có hơn 10 nghìn người đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Doanh nghiệp tư vấn cho người lao động về nhu cầu tuyển dụng. Ảnh: M.L

“Trung tâm chủ động phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm được hơn 4.000 vị trí việc làm cho người lao động. Thời gian tới tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều buổi tư vấn trực tiếp (với số lượng giới hạn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19) nhằm tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp” - ông Dũng nói.