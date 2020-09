Gần 2.000 vị trí việc làm tại Công ty Sedo Vinako

(QNO) - Sáng nay 22.9, tại Quế Sơn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam phối hợp Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (trụ sở tại xã Duy Trinh, Duy Xuyên) tổ chức chương trình tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động ở Quế Sơn và các vùng lân cận tham gia buổi tư vấn giới thiệu việc làm. Ảnh: M.L

Công ty Sedo Vinako chuyên sản xuất, gia công may lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi xách và các sản phẩm may… Đợt này công ty tuyển dụng gần 2.000 vị trí việc làm, trong đó 1.000 công nhân may công nghiệp, 500 công nhân phụ may, 300 học viên may, 100 lao động phổ thông cùng các vị trí khác như nhân viên QC (kiểm soát chất lượng), bảo trì máy may, nhân viên văn phòng, quản lý sản xuất…

Bà Trần Thị Vân Thu - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Sedo Vinako cho biết, phục vụ việc mở rộng quy mô sản xuất nên công ty tuyển dụng rất nhiều vị trí. Đây là cơ hội rất tốt để người lao động tìm kiếm việc làm mới, nhất là sau dịch Covid-19 nhiều lao động đã phải nghỉ việc hoặc có công việc bấp bênh.

Công ty Sedo Vinak tư vấn các vị trí việc làm cho người lao động. Ảnh: M.L

Tham gia buổi tư vấn, chị Phạm Thị Hiền (SN 1994, xã Quế Phú, Quế Sơn) chia sẻ: “Trước đây tôi làm nhân viên tại một khách sạn ở Hội An, nhưng sau thời gian nghỉ sinh con thì muốn tìm kiếm một công việc mới thuận tiện hơn. Tôi thấy Công ty Sedo Vinako có những chế độ phúc lợi xã hội rất phù hợp với nguyện vọng của bản thân nên đăng ký tham gia tuyển dụng. Mong rằng sẽ tìm được một công việc tốt, phù hợp”.

Trong buổi sáng đã có gần 100 lao động trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên đến tham gia. Được biết, đây là đợt giao dịch việc làm đầu tiên tại khu vực Quế Sơn sau thời gian dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tính đến cuối tháng 8.2020, có 2.155 người nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thấp nghiệp; hơn 7.000 lượt lao động được tư vấn giới thiệu việc làm tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực Quế Sơn.