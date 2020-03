Lên vùng cao tuyển lao động

Phiên giao dịch việc làm đầu tiên trong năm 2020 diễn ra vào hôm qua 1.3 tại huyện Nam Trà My. Doanh nghiệp vẫn đang cần tuyển dụng lao động (LĐ) phục vụ cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Lao động tìm hiểu thông tin học nghề. Ảnh: D.L

LĐ mong muốn tìm việc phù hợp

Đến từ xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), chị Hồ Thị Lành nói rằng mình đến sàn giao dịch với hy vọng tìm kiếm được việc làm. Là phụ nữ có gia đình với 2 đứa con nhỏ, chị không thể đi đâu xa kể từ khi có chồng, rồi có con. Chị Lành ở nhà cùng chồng làm nương rẫy, đi làm thuê.

“Cách đây 2 hôm, cán bộ phụ nữ thôn hướng dẫn đến sàn việc làm, học nghề để đi làm vì có chính sách của nhà nước hỗ trợ hết. Hai vợ chồng bàn bạc, chồng đồng ý, nên sáng nay tôi xuống đây để xem sao. Trong thôn, có một chị cũng có con nhưng được chồng cho đi học nghề may, đi làm nên có tiền gửi về nuôi con. Chị ấy đi làm tiết kiệm được tiền, có cuộc sống tốt hơn, con cái được ăn mặc đầy đủ, chồng tôi thấy thế cũng ưng cho vợ đi làm” - chị Lành nói.

Vì lý do muốn có thu nhập để cuộc sống đỡ vất vả hơn, chị Lành đã cùng với vài chị em ở xã Trà Vân đến sàn giao dịch, đang lựa chọn đăng ký để về bàn với gia đình, đi học, đi làm.

Cũng từ xã Trà Vân, anh Hồ Văn Trang đến với sàn giao dịch việc làm với mong muốn tìm kiếm công việc. Nguyện vọng của anh Trang là đi xuất khẩu LĐ, công việc làm dành cho LĐ không cần bằng cấp.

Anh nói: “Cực thì mấy tôi cũng chịu được, đi làm để lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Tôi đang tìm hiểu việc làm ở nước ngoài phù hợp, có thể là làm trong các công trình xây dựng, hoặc làm công nhân sản xuất gì đó, miễn sao việc ổn định. Còn chính sách của Nhà nước thì tôi có tìm hiểu rồi, tiền đi thì được vay không lãi suất, học nghề, học tiếng cũng được Nhà nước lo. Tôi sẽ đăng ký, giờ chỉ còn lựa chọn công ty nào đó phù hợp với điều kiện để đăng ký thôi”.

Kết nối thông tin

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, nhu cầu tuyển dụng LĐ của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến hết tháng 2.2020 vẫn rất cao. Tuyển dụng nhiều nhất là Công ty Panko Tam Thăng (Khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ) cần tuyển 3.300 công nhân may, học may, phụ may, kiểm hàng, gấp xếp, 500 công nhân cắt, ủi, đóng thùng, dệt, nhuộm. Công ty TNHH Fashion Garment (Khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ) cần tuyển 500 công nhân có tay nghề may công nghiệp, 500 LĐ phổ thông, 10 thợ cắt và hơn 60 nhân viên kiểm hàng, bảo trì máy may, cũng như các vị trí quản lý. Hay Công ty TNHH MTV Shin Chang Vina (Khu công nghiệp Thuận Yên, Tam Kỳ) cần tuyển 150 công nhân may...

Ngoài ra, hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thuộc nhiều ngành nghề như xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận chuyển, giáo dục... cũng cần tuyển dụng hơn 1.000 LĐ ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả LĐ phổ thông và LĐ có tay nghề, trình độ. Mức lương, thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra phổ biến từ 5 - 10 triệu đồng tùy theo vị trí việc làm. Ngoài lương, người LĐ còn được đảm bảo các điều kiện phúc lợi xã hội, hỗ trợ chuyên cần, xăng xe, chỗ ở...

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, năm 2020 mục tiêu của huyện là tạo việc làm mới cho hơn 500 LĐ. Vì thế sàn giao dịch đầu năm có vai trò quan trọng, kết nối giữa người LĐ với doanh nghiệp, giúp LĐ tìm kiếm được việc làm, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn LĐ. Việc làm và học nghề vẫn là vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm. Bên cạnh một bộ phận LĐ không có việc làm, mất việc làm do thiên tai, hạn hán, mất đất sản xuất thì lực lượng thanh niên xuất ngũ về địa phương, sinh viên ra trường, học sinh được phân luồng không học lên nữa rất cần được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. LĐ không có điều kiện đi xa thì không tiếp cận được thông tin từ doanh nghiệp, nên sàn giao dịch là cơ hội giúp LĐ có đầy đủ thông tin, được tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp nên hiệu quả cao hơn.

Ông Phước cho biết thêm, sàn giao dịch việc làm năm 2020 là tiếp nối thành công của sàn giao dịch việc làm năm 2019. Qua sàn giao dịch năm 2019, đã có 300 LĐ của Nam Trà My tiếp cận với các thông tin việc làm, giải quyết việc làm ổn định cho 691 LĐ, và 238 LĐ đăng ký tham gia các lớp đào tạo nghề, sau đó được tạo việc làm tại chỗ hoặc được giới thiệu đi làm tại doanh nghiệp. Kết quả này đã góp phần tích cực cho công cuộc giảm nghèo của Nam Trà My trong năm qua. Với sàn giao dịch mở đầu năm 2020 này, Nam Trà My hy vọng sẽ tạo được sức lan tỏa về việc học nghề và lập nghiệp, giúp người LĐ của huyện ý thức tốt hơn, tự vươn lên thoát nghèo bằng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm mà nhà nước hỗ trợ cho LĐ.