Thị trường lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19

(QNO) - Sáng 16.7, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Thị trường lao động (LĐ) 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong tháng 6 có nhiều biến động, lực lượng LĐ tiếp tục có xu hướng giảm, số LĐ mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

Lực lượng LĐ từ 15 tuổi trở lên là 54,2 triệu người (giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019); số LĐ từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53 triệu người (giảm 1,3 triệu người so với cùng kỳ). Sự suy giảm diễn ra mạnh ở đối tượng làm công hưởng lương khi tình trạng sa thải, ngưng việc ở các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng, tập trung ở một số ngành nghề như may mặc, da giày, túi xách; thương mại điện tử; du lịch, khách sạn, nhà hàng; ngành vận chuyển, giao nhận... Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng LĐ trong độ tuổi khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Công tác đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Khi dịch bùng phát mạnh trên thế giới, Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo tạm dừng tuyển chọn, đào tạo và tổ chức xuất cảnh cho người LĐ đến hết tháng 5.2020.