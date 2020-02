UBND tỉnh giao chỉ tiêu xuất khẩu 1.800 lao động

Hôm qua 24.2, UBND tỉnh ban hành Quyết định Số 458/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi chung là xuất khẩu lao động) năm 2020 cho các địa phương trên địa bàn tỉnh, với tổng số 1.800 chỉ tiêu.

Trong đó, Quế Sơn được giao cao nhất với 270 chỉ tiêu, tiếp đến lần lượt là Thăng Bình 250, Đại Lộc 250, Tiên Phước 180, Phú Ninh 150, Núi Thành 120, Duy Xuyên 120, Tam Kỳ 80, Hiệp Đức 80, Điện Bàn 80, Nông Sơn 50, Hội An 30, Bắc Trà My 30, Nam Trà My 30, Phước Sơn 20, Tây Giang 20, Đông Giang 20, Nam Giang 20. UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, doanh nghiệp xuất khẩu lao động và các địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện đạt và phấn đấu vượt chỉ tiêu giao.

Sở LĐ-TB&XH thông tin, giới thiệu các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có năng lực, uy tín đến các địa phương để tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động; thu thập, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả với UBND tỉnh.