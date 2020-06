Dở dang công trình trạm bơm Long Sơn

HOÀI AN | 09/06/2020 08:45

Để đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn cho 60ha đất sản xuất của thôn Long Khánh (thôn Long Sơn cũ, xã Tam Đại, Phú Ninh) góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, huyện Phú Ninh đã đầu tư xây dựng trạm bơm Long Sơn và kênh dẫn với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên công trình xây dựng từ năm 2017 đến nay vẫn dở dang.

Tuyến kênh thuộc hệ thống trạm bơm Long Sơn chưa hoàn thành. Ảnh: HOÀI AN

Mòn mỏi chờ nước

Vụ hè thu năm 2020, nhiều diện tích ruộng bậc thang ở một số cánh đồng của thôn Long Khánh phải bỏ hoang vì không có nước sản xuất. Chỉ tay về những đám ruộng khô cạn không sản xuất được ở cánh đồng Rộc cùng thôn, ông Thái Khiết (thôn Long Khánh) cho biết, gia đình ông có 3 sào ruộng ở đây, nhưng hàng chục năm qua chỉ sản xuất được một vụ đông xuân vì có nước trời, còn vụ hè thu khô hạn không thể sản xuất được.

Năm 2016, khi nghe nói có chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm và kênh dẫn nước về cho người dân sản xuất nên ông Khiết rất vui. Thế nhưng công trình thi công từ năm 2017 đến nay vẫn còn dở dang nhiều hạng mục khiến ông cũng như nhiều người khác phải mòn mỏi chờ nước.

“Công trình làm quá lâu, một số đoạn kênh làm âm sâu so với mặt đất nên đến nay đã bị đất tràn xuống lấp lại. Tôi mong những đơn vị liên quan sớm hoàn thành công trình để người dân có nước sản xuất” - ông Khiết nói.

Tương tự như ông Khiết, ông Phan Văn Hoa (thôn Long Khánh) cũng có 2 sào ruộng, nhưng vụ hè thu này không có nước sản xuất. Khi nghe có chủ trương làm kênh, ông Hoa đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất sản xuất trong vườn để đơn vị thi công làm kênh, thế nhưng công trình làm quá lâu và chưa trả lại mặt bằng ảnh hưởng đến sản xuất của gia đình ông.

“Nhiều năm nay người dân thôn Long Khánh thiếu nước sản xuất nên khi nghe nói có dự án xây dựng trạm bơm và kênh dẫn thì người dân hiến đất ngay để sớm có nước phục vụ sản xuất. Tôi đã gặp trực tiếp các anh kỹ thuật của công trình và các anh có hứa trả lại mặt bằng, nhưng 2 năm rồi chưa thấy trả” - ông Hoa nói.

Ông Thái Hữu Triệu - Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn Long Khánh cho biết, trạm bơm Long Sơn khi hoàn thành lấy nước từ suối Đập Đàn (do trạm bơm Đại An cung cấp lên), sau đó cung cấp nước cho các cánh đồng Rộc, Hốc Bầu, Gò Bút của thôn Long Khánh. Trạm bơm Long Sơn và kênh dẫn nước đầu tư tiền tỷ nhưng xây dựng dở dang ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Trong các cuộc họp, cử tri địa phương nhiều lần kiến nghị cần sớm hoàn thành công trình để người dân có nguồn nước sản xuất nhưng đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ. Cũng theo ông Triệu, với thiết kế một số đoạn kênh sâu hơn so với mặt ruộng khi đưa công trình vào hoạt động thì một số diện tích ruộng không thể lấy nước được.

Vướng mặt bằng

Ông Nguyễn Văn Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại cho biết, khi làm dự án trạm bơm Long Sơn và kênh dẫn, địa phương đã tổ chức họp dân và người dân thống nhất hiến đất. Khi đi vào triển khai dự án, có một số hộ dân yêu cầu bồi thường, hiện còn vướng mặt bằng của 4 hộ dân. Thời gian qua, địa phương đã tổ chức họp và đối thoại với người dân nhiều lần nhưng một số hộ chưa chịu và yêu cầu bồi thường. Ông Vương cho rằng cần đánh giá lại chuyên môn và tính khả thi công trình trước khi đưa vào hoạt động.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trạm bơm và kiên cố hóa kênh mương trạm bơm điện Long Sơn (xã Tam Đại) ngày 29.12.2016, trạm bơm trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (nay là Ban Quản lý dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh) làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh 3,18 tỷ đồng, còn lại ngân sách huyện. Thời gian thực hiện dự án năm 2016 - 2017. Dự án hoàn thành nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới chống hạn cho 60ha đất sản xuất của thôn Long Khánh, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên đã nhiều năm xây dựng đến nay vẫn chưa xong. Theo ghi nhận, dọc tuyến kênh nhiều đoạn đã nứt toác và đất đã bồi lấp một số đoạn.

Lý giải về nguyên nhân trạm bơm bỏ dở dang, Ban Quản lý dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh cho rằng, dự án trạm bơm Long Sơn được thực hiện theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, về công tác giải phóng mặt bằng người dân tự hiến đất. Đối với các vị trí đã bàn giao mặt bằng thì thi công hoàn thành. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn vướng một số vị trí mặt bằng chưa bàn giao nên chưa thể thi công, việc này đơn vị đã phối hợp với UBND xã Tam Đại và chính quyền thôn nhiều lần vận động nhân dân hiến đất theo kết luận của UBND huyện Phú Ninh nhưng người dân chưa thống nhất.