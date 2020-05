Hiệp Đức chủ động phòng chống hạn

Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, ngành nông nghiệp Hiệp Đức cùng chính quyền các địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều phương án phòng chống hạn nhằm giảm thiểu thiệt hại trong vụ sản xuất lúa hè thu.

Hè thu này, ông Trần Văn Tin ở thôn Phú Bình (xã Quế Thọ) chỉ sử dụng loại giống lúa ngắn ngày Sơn Lâm 1 để gieo sạ. Ảnh: A.S

Sáng qua 27.5, có mặt trên xứ đồng Phú Bình thuộc xã Quế Thọ (Hiệp Đức), chúng tôi thấy bà con nông dân hối hả làm đất và tiến hành xuống giống vụ lúa hè thu.

Ông Trần Văn Tin – một người dân địa phương nói: “Gia đình tôi có 3 sào đất canh tác lúa, tất cả đều phụ thuộc vào nguồn nước tưới của hồ chứa Việt An ở xã Bình Lâm. Tuy nhiên, do số diện tích này nằm ở khu vực cuối kênh nên hè thu nào cũng xảy ra tình trạng thiếu nước tưới. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn và chính quyền cơ sở, hè thu năm nay vợ chồng tôi chỉ sử dụng duy nhất loại giống lúa thuần ngắn ngày Sơn Lâm 1 để gieo sạ 3 sào ruộng. Bởi, Sơn Lâm 1 là giống lúa mới có thời gian sinh trưởng chỉ khoảng 95 – 100 ngày, đặc biệt là có khả năng chịu hạn rất tốt nên phù hợp cho việc bố trí sản xuất trong vụ này”.

Theo Phòng NN&PTNT Hiệp Đức, trên địa bàn huyện có tổng cộng 1.325ha đất canh tác lúa. Tuy nhiên, vụ hè thu 2020 này huyện chỉ tổ chức gieo sạ 931ha, còn lại 394ha thuộc diện không chủ động nước tưới hoặc bấp bênh nước tưới không đưa vào kế hoạch sản xuất. Trong số 931ha lúa nằm trong kế hoạch canh tác của vụ hè thu 2020, nếu thời gian tới nắng nóng vẫn cứ hoành hành trên phạm vi rộng thì rất nhiều khả năng toàn huyện sẽ có hơn 140ha lúa phải áp dụng các biện pháp chống hạn.

Ông Lê Văn Bảy – chuyên viên Phòng NN&PTNT Hiệp Đức cho hay, trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, ngành nông nghiệp huyện đã đề nghị chính quyền các địa phương tập trung vận động, khuyến cáo nông dân đưa những loại giống lúa thuần trung – ngắn ngày có sức chịu hạn tốt như BC15, TBR279, TBR225, PC6, HN6, Lộc Trời 1, QS88, QS447, Sơn Lâm 1... vào gieo sạ đại trà nhằm hạn chế thiệt hại. “Đối với 394ha đất lúa không chủ động nước tưới hoặc bấp bênh nước tưới không đưa vào kế hoạch gieo sạ trong vụ hè thu 2020 này, các đơn vị liên quan đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhà nông chuyển sang gieo trồng những loại cây trồng cạn chủ lực như bắp lai, đậu phụng, mè, đậu xanh, sắn...

Ông Nguyễn Tấn Phát – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Hiệp Đức thông tin, ngoài hồ chứa nước Việt An do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý và khai thác thì hiện nay chính quyền các địa phương của huyện Hiệp Đức đang trực tiếp quản lý, vận hành 5 hồ chứa nước có quy mô vừa và nhỏ gồm: Bà Sơn, An Tây (xã Quế Thọ), Bình Hòa (thị trấn Tân Bình), An Vang (xã Thăng Phước), Tam Bảo (xã Quế Lưu). Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hiệp Đức cũng đang có 50 đập dâng kiên cố, 6 đập thời vụ, 3 trạm bơm điện thực hiện chức năng cung ứng nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, hiện mực nước của 3 hồ chứa là Bà Sơn, Bình Hòa, An Vang đã tụt giảm khoảng 60% so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Ông Phát nhận định rằng, nếu trong thời gian tới nắng nóng vẫn hoành hành trên diện rộng, các hồ chứa nước vừa và nhỏ do địa phương quản lý không có mưa bổ sung kịp thời thì rất nhiều khả năng hơn 140ha lúa nằm trong kế hoạch sản xuất của vụ hè thu 2020 này sẽ bị khô hạn nặng vào giai đoạn giữa và cuối vụ, tập trung chủ yếu tại thị trấn Tân Bình và các xã Quế Thọ, Thăng Phước...

“Nhờ dự lường trước những diễn biến xấu của thời tiết nên hiện nay ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đã tham mưu UBND huyện Hiệp Đức thiết lập cụ thể phương án phòng chống hạn đảm bảo phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng. Theo đó, nếu tình huống xấu xảy ra, huyện sẽ chi gần 1,4 tỷ đồng thực hiện đồng bộ những biện pháp chống hạn bằng công trình như nạo vét các tuyến kênh mương, bể hút các trạm bơm điện, hồ chứa và lắp đặt những máy bơm dã chiến, dùng rọ đá chặn dòng các con suối để tạo ra những đập bổi... nhằm tận dụng mọi nguồn nước ngọt giải cứu cây trồng” – ông Phát cho biết.