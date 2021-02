Hiệp Đức ưu tiên xây dựng hạ tầng thủy lợi

Những năm qua, huyện Hiệp Đức ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng, nhất là trong vụ hè thu.

Tập trung cải tạo đồng ruộng và ưu tiên xây dựng hạ tầng thủy lợi nên xã Quế Thọ (Hiệp Đức) đã hình thành được một số mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: L.Đ

Ông Đặng Ngọc Tài – Phó Chủ tịch UBND xã Quế Thọ (Hiệp Đức) cho biết, do không có công trình thủy lợi nên hàng chục năm nay 13ha đất lúa ở thôn An Cường thường phải chịu cảnh bỏ hoang trong vụ hè thu. Trước tình trạng đó, năm 2020 UBND huyện Hiệp Đức đầu tư xây dựng trạm bơm điện An Cường với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng nhằm giải hạn cho diện tích đất canh tác lúa nêu trên.

“Được cấp trên quan tâm đầu tư trạm bơm An Cường, người dân địa phương hết sức phấn khởi. Việc thi công công trình thủy lợi trọng yếu này đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, chắc chắn từ đầu vụ hè thu năm nay sẽ đảm bảo cung ứng nước tưới cho 13ha đất lúa của nhiều hộ dân trên địa bàn thôn An Cường” – ông Tài nói.

Ông Nguyễn Tấn Phát – cán bộ phòng NN&PTNT Hiệp Đức cho hay, mặc dù khả năng tài chính còn khá eo hẹp nhưng thời gian qua huyện vẫn ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2020 Hiệp Đức tiến hành đầu tư thi công 9 công trình thủy lợi nhỏ tại thị trấn Tân Bình và các xã Quế Lưu, Hiệp Hòa, Sông Trà, Thăng Phước... với tổng kinh phí 8,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gần 2,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh phân bổ theo cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết số 205/2016/ NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) của HĐND tỉnh khoảng 5,5 tỷ đồng, còn lại huy động các kênh vốn khác.

“Hiện nay, hầu hết công trình thủy lợi được triển khai xây dựng trong năm 2020 đã thi công hoàn thành, chủ động cung cấp nước tưới cho ít nhất 65ha đất canh tác lúa ở các địa phương. Như vậy, trong tổng số 1.300ha đất lúa trên địa bàn huyện Hiệp Đức, đến thời điểm này đã có không dưới 75% diện tích đảm bảo nguồn nước tưới trong cả 2 vụ sản xuất đông xuân và hè thu” – ông Phát nói.

Trong năm 2021 huyện Hiệp Đức sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 2 công trình thủy lợi nhỏ tại các xã Quế Lưu và Sông Trà với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn vốn của chương trình nông thôn mới nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới cho 15ha đất lúa.