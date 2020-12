Nam Trà My tái sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

Cùng với hoạt động hỗ trợ phục hồi của chính quyền địa phương, những ngày qua, người dân ở huyện miền núi Nam Trà My đã bắt tay vào việc tái sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ, đảm bảo gieo trồng vụ đông xuân sắp tới.

Các hộ trồng sâm Ngọc Linh chăm sóc phục hồi vườn sâm sau mưa lũ. Ảnh: Đ.N

Phục hồi ruộng vườn

Sau mưa lũ, ngoài thiệt hại về người, huyện Nam Trà My có hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, cùng nhiều diện tích hoa màu, ruộng vườn bị vùi lấp, sạt lở. Trong đó, tình trạng ruộng vườn hư hại xảy ra ở hầu hết các xã từ Trà Leng, Trà Vân cho đến Trà Nam, Trà Linh… với mức độ phục hồi được đánh giá là rất khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch UBND xã Trà Nam cho biết, qua thống kê sơ bộ, diện tích đất sản xuất của người dân địa phương bị thiệt hại sau mưa lũ khá nghiêm trọng. Bên cạnh đất rẫy, đất nà bị sạt lở vùi lấp và ngập úng, nhiều diện tích hoa màu, ruộng bậc thang cũng bị hư hại nặng nề. Trong khi đó, một số diện tích trồng cây dược liệu, nhất là vườn sâm Ngọc Linh và sâm đất bị cây cối ngã đổ, xói mòn khiến các mô hình kinh tế của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

“Để đảm bảo tái phục hồi đất sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ, cùng với huy động lực lượng dân quân, thanh niên tình nguyện, chúng tôi còn vận động và khuyến khích người dân tham gia khắc phục tại các điểm sạt lở đất vườn, khơi thông kênh mương thủy lợi, đảm bảo kế hoạch vụ mùa đông xuân sắp tới” - ông Phương chia sẻ.

Cũng theo ông Phương, nhiều ngày qua, các đội xung kích địa phương đã về những thôn bị ảnh hưởng nặng nề, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ. Ngoài tham gia dựng lại nhà cửa, dọn dẹp các điểm lở đất, lực lượng xung kích này còn trực tiếp hướng dẫn người dân sửa chữa lại hệ thống nước sinh hoạt, nạo vét đường dẫn thủy lợi về ruộng đồng phục vụ tưới tiêu.

"Riêng các vườn sâm Ngọc Linh, việc khắc phục chủ yếu người trồng sâm tự triển khai. Qua báo cáo, đến nay các điểm vườn sâm bị hư hại cũng đã từng bước được khắc phục, đảm bảo cho việc phục hồi trồng mới và chăm sóc cây sâm sau mưa lũ” - ông Phương cho biết thêm.

Tái khởi động sản xuất

Ông Trịnh Minh Hải - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Trà My cho hay, hầu hết ruộng vườn, đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị hư hại đều do các đợt mưa lũ trong cơn bão số 9 và số 10 vừa qua. Theo số liệu thống kê, riêng ngành nông - lâm nghiệp ước thiệt hại sơ bộ khoảng hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, nặng nề nhất là các mô hình trồng trọt, với hơn 200 nghìn cây giống quế Trà My và gần 600ha vườn trồng quế của người dân bị hư hại.

Ngoài ra, có khoảng 35 con trâu, bò bị chết; nhiều diện tích hoa màu, khu vực chăn nuôi chuồng trại, vùng trồng cây dược liệu bị sạt lở, tràn lấp; cùng các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi bị lũ cuốn trôi đường ống, hư đập dâng nghiêm trọng. Địa phương đang từng bước khắc phục để phục hồi sản xuất nông - lâm nghiệp sau mưa lũ.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, thời gian qua bên cạnh tổ chức hướng dẫn người dân sửa chữa tạm thời các công trình nước sinh hoạt, cầu dân sinh, dựng lại nhà cửa…, chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai công tác khắc phục hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, do mức độ thiệt hại khá nghiêm trọng nên việc phục hồi sản xuất nông nghiệp rất khó khăn và chỉ có thể thực hiện từng bước, trước mắt sẽ huy động lực lượng hỗ trợ người dân tái khởi động sản xuất.

Bằng tinh thần, quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng miền núi trong nỗ lực tái “tái thiết”, ông Dũng kỳ vọng sản xuất nông - lâm nghiệp của địa phương sẽ sớm được phục hồi. Huyện mong muốn Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp chính quyền và người dân Nam Trà My vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.