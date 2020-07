Xã Hiệp Hòa công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

(QNO) - Sáng nay 28.7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Hòa (huyện Hiệp Đức) tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh và ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 của UBND tỉnh cho lãnh đạo xã Hiệp Hòa. Ảnh: N.S

Báo cáo tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hiệp Hòa cho biết, năm 2012 - khi phát động xây dựng mô hình NTM, địa phương mới cơ bản đạt 2/19 tiêu chí do Trung ương quy định, gồm tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội (nay là quốc phòng - an ninh).

Giai đoạn 2012 - 2019, xã Hiệp Hòa đã đầu tư hơn 59,5 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM, chủ yếu là thi công kết cấu hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, ngân sách nhà nước các cấp và nhân dân đóng góp gần 24 tỷ đồng, còn lại là vốn tín dụng và linh hoạt huy động, lồng ghép các kênh vốn khác.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của đại bộ phận nhân dân, đến cuối năm 2019 Hiệp Hòa thực hiện hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí và chính thức được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại Quyết định số 275/QĐ-UBND (ngày 22.1.2020).

Trồng rừng nguyên liệu là hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ ở xã Hiệp Hòa. Ảnh: N.S

Theo thống kê, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của xã Hiệp Hòa đạt hơn 39,7 triệu đồng, tăng hơn 32,5 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,43%, giảm 24,43% so với năm 2011.