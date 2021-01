Bừng sáng Hội An!

(QNO) - Sau những ngày dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cộng thiên tai, bão lũ dồn dập những tháng cuối năm đã khiến các hoạt động du lịch dường như bị “đóng băng”. Từ khó khăn, thách thức đó, chính quyền và các doanh nghiệp cùng người dân Hội An đã quyết tâm tìm kiếm các giải pháp để phục hồi “ngành kinh tế mũi nhọn” của thành phố.

Chương trình “Hội nhập - thắp sáng Hội An” là một trong chuỗi sự kiện “đánh thức” du lịch do Công ty CP Gami Hội An phối hợp với Trung tâm VHTT&TT-TH thành phố thực hiện, diễn ra vào chiều tối 28.12 tại không gian phố cổ.

Các diễn viên của Công viên Ấn tượng Hội An tham gia chương trình thực cảnh với chủ đề “Bến bờ” trích đoạn “Ký ức Hội An”.

Diễu hành đèn lồng phố Hội.

Nụ cười mời gọi du khách trở lại Hội An...

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh nói “Thức giấc Hội An” là một sự kiện mang thông điệp “Hội An - điểm đến an toàn”. Hội An luôn mời gọi du khách gần xa tìm về để trải nghiệm vùng đất đầy bản sắc văn hóa với những con người thân thiện, hiền hòa cùng các sản phẩm du lịch đầy hấp dẫn…

Du khách từ phương xa đổ về Hội An và hưởng ứng chương trình “Thắp sáng Hội An”.

Các dịch vụ phục vụ khách du lịch đã dần hồi phục mang lại sức sống mới cho phố cổ Hội An.