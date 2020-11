Dựng nhà tạm cho người dân làng Tăk Pát

(QNO) - Hơn 20 ngày kể từ khi lũ dữ liên tục quét qua, cuộc sống người dân làng Tăk Pát (thôn 2, xã Trà Leng, Nam Trà My) đã tạm ổn định nhờ sự chung tay của lực lượng chức năng.

Nhà cửa của người dân làng Tăk Pát bị lũ cuốn trôi. Ảnh: HỒ QUÂN

Cuối tháng 10.2020, ảnh hưởng cơn bão số 9 khiến nước lũ trên sông Xoan dâng cao, cuốn trôi gần 20 căn nhà của người dân làng Tăk Pát. Nhiều tài sản, đồ đạc cũng trôi theo dòng nước lũ. Tiếp đó, đợt mưa lớn ngày 6.11 cũng khiến nước lũ dâng cao, cuốn trôi 14 căn nhà và nhiều tài sản của người dân.

Để kịp thời ổn định đời sống người dân, những ngày qua, Sư đoàn 315, Công an huyện Nam Trà My, UBND xã Trà Leng khảo sát những khu đất an toàn, dựng những căn nhà tạm để người dân trú tránh qua mùa mưa bão năm nay.

Một căn nhà chỉ còn lại mảng tường gạch. Ảnh: HỒ QUÂN

Bà Hồ Thị Thìa ở làng Tăk Pát kể, sau cơn lũ đầu tiên, 1/2 căn nhà của gia đình bà bị nước lũ cuốn, tuy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản gần như mất hết. Chính quyền địa phương đã bố trí dựng một căn nhà tạm cho gia đình bà.

“Mấy ngày nay, bộ đội, chính quyền địa phương hỗ trợ làm lại căn nhà, tôi mừng lắm! Sắp tới nếu mưa cũng có nơi trú ẩn, vậy cũng an tâm rồi” - bà Thìa nói.

Công an và dân quân xã Trà Leng hỗ trợ người dân làm nhà tạm. Ảnh: HỒ QUÂN

Còn bà Hồ Thị Lan (cùng làng) cho biết: “Đợt mưa lũ ngày 6.11, may nhờ lực lượng địa phương thông báo để di tản kịp thời chứ không 6 người gia đình tôi gặp chuyện rồi. Nhưng giờ, nhà cửa trôi hết, tài sản không còn. Nhà lại có trẻ con nên mưa gió mãi mà không có nơi ở cũng lo lắm. May mắn được bộ đội, công an, dân quân làm giúp cho căn nhà, chúng tôi rất biết ơn”.

Người dân hỗ trợ lực lượng công an dựng nhà. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng thông tin, vừa qua nước lũ khiến hơn 30 căn nhà bị cuốn trôi, 25 căn nhà có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng của xã đã triển khai công tác di dời những hộ dân có nhà sạt lở đến nơi an toàn, sống trong những căn nhà tạm. Đồng thời cung cấp đủ lương thực, thực phẩm để người dân ổn định trước mắt. Về lâu dài, UBND xã sẽ kiến nghị UBND huyện Nam Trà My khảo sát những khu đất an toàn để tái định cư cho người dân.

Bà Hồ Thị Lan (áo đỏ) cùng con cháu trong căn nhà tạm vừa hoàn thành. Ảnh: HỒ QUÂN

Những căn nhà tạm giúp người dân tránh trú trước mắt qua hết mùa mưa bão. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi ổn định nhà cửa, trẻ em làng Tăk Pát đã an tâm đến trường. Ảnh: HỒ QUÂN

Một cậu học sinh vui mừng vì được địa phương hỗ trợ áo quần, bánh kẹo. Ảnh: HỒ QUÂN

Làng Tăk Pát đã có điện trở lại, người dân bắt đầu ổn định đời sống. Ảnh: HỒ QUÂN