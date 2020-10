Những công trình chào mừng đại hội Đảng trên quê hương Quảng Nam

(QNO) - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), Quảng Nam có hàng chục công trình quan trọng được khánh thành, khởi công nhân sự kiện đặc biệt này. Đây là những công trình thực sự tiêu biểu, có tầm vóc, quy mô và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Đường Võ Chí Công

Bắt đầu từ Hội An đến sân bay Chu Lai và dài 69km. Trong đó, đoạn từ Hội An đến dốc Diên Hồng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) dài 42,5km được đầu tư 1/2 mặt cắt ngang theo quy hoạch và đã khai thác từ năm 2016. Đoạn còn lại từ dốc Diên Hồng đến sân bay Chu Lai có chiều dài 26,5km, mặt cắt ngang 12,5m với tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng.

Cùng với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 1, đường Võ Chí Công là trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển lan tỏa kinh tế ven biển miền Trung nói chung và phát triển vùng kinh tế phía đông của Quảng Nam nói riêng. Góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông để giảm tải quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng cao của dân cư và các khu đô thị ven biển.

Cảng cá Tam Quang và Khu dịch vụ thương mại thủy sản hậu cần nghề cá Tam Quang

Công trình được đầu tư theo hình thức đối tác công – tư với nguồn vốn hơn 122 tỷ đồng, gồm các hạng mục: khu sơ chế hải sản; kho cấp đông thủy sản; chợ đầu mối thủy sản; khu sửa chữa tàu cá và sản xuất, cung cấp ngư lưới cụ…

Khi đi vào hoạt động, cảng cá Tam Quang đáp ứng được 16 nghìn tấn hải sản qua cảng mỗi năm. Đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề cùng lúc như thuận tiện mua nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho chuyến biển, nhất là thuận lợi cho ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công trình được xem là đầu tàu kéo ngành thủy sản vùng phát triển mạnh mẽ, năng động, bền vững, phù hợp với Chiến lược biển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 chung với cả nước.

Trường THPT Nguyễn Huệ

Công trình Trường THPT Nguyễn Huệ có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 4,2ha. Quy mô công trình gồm 2 khối lớp học 2 tầng, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập, khối thí nghiệm thực hành.

Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang)

Công trình này vừa được đầu tư các hạng mục: hệ thống nước sạch cho 60 hộ dân, khu thiết chế văn hóa - thể thao, cổng chào với tổng kinh phí thực hiện khoảng 250 triệu đồng sau 20 ngày triển khai thi công.

Công trình Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm

Có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, công trình khởi công tháng 5.2018 và hoàn thành tháng 3.2020, vượt tiến độ đề ra. Công trình được xây dựng ở đảo với diện tích sàn xây dựng 2.425m2. Công trình có ý nghĩa góp phần xây dựng đơn vị chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trụ sở mới xây dựng tại phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) với diện tích 5.000m2, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, hoàn thành sau 3 năm thi công. Công trình nhằm đáp ứng yêu cầu diện tích làm việc cho 11 phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Công trình là điểm nhấn tạo sự hài hòa, phù hợp về quy hoạch phát triển đô thị Tam Kỳ. Với kiến trúc và công năng công trình vừa tạo được nét đẹp cho thành phố vừa đảm bảo tính bền vững, thân thiện, gần gũi với nhân dân.

Cầu Trường Giang

Cầu Trường Giang và đường dẫn nối từ Đường 129 có quy mô chiều dài gần 1,8km. Trong đó cầu Trường Giang dài 330m, 8 nhịp dầm, khổ cầu rộng 16m và đường dẫn hơn 1,4km với tổng mức đầu tư dự án hơn 218 tỷ đồng.

Đây là dự án giao thông rất có ý nghĩa, hiện thực hóa quy hoạch, mở rộng không gian phát triển về vùng đông của TP.Tam Kỳ; kết nối được trục chính đông - tây, cụ thể là đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên kết với trung tâm TP.Tam Kỳ.

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh

Theo kế hoạch, đến tháng 9.2022 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của tỉnh tập trung theo đúng quy định tại Thông tư 09 ngày 21.11.2007 của Bộ Nội vụ.

Quy mô công trình gồm khối nhà 7 tầng, diện tích sàn hơn 4.000m2 - là khu kỹ thuật và kho lưu trữ tài liệu, hiện vật bao gồm hệ thống trang thiết bị chuyên dụng của ngành lưu trữ; khối nhà hành chính 3 tầng cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B

Dự án nâng cấp, mở rộng QL40B, đoạn lý trình km14+200 - km32+300 bắt đầu từ nút giao vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái, Phú Ninh) đến tuyến tránh Tiên Kỳ (thị trấn Tiên Kỳ) có bề rộng nền 9m, trong đó mặt đường và lề gia cố rộng 8m, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ nâng cao năng lực lưu thông, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết bài toán an toàn giao thông.

Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam)

IOC Quảng Nam là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của tỉnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh trên tất cả lĩnh vực.

Hệ thống Trung tâm IOC gồm 10 hợp phần. Đến nay đã triển khai hoàn thành 8 hợp phần, gồm: giám sát điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, y tế, GD-ĐT, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phản ánh hiện trường và kiến nghị người dân, an toàn thông tin trên môi trường mạng, an ninh trật tự và an toàn giao thông, hoạt động của các tàu cá. Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và TN-MT sẽ được triển khai trong giai đoạn 2.

Cầu Cẩm Kim

Cầu Cẩm Kim (TP.Hội An) là công trình thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2, sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với tổng kinh phí thực hiện khoảng 238 tỷ đồng. Công trình thiết kế 15 nhịp, tổng chiều dài 1.026m, (chiều dài cầu 738,8m và chiều dài đường dẫn 287m), bề rộng 12m. Đường hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h. Đây là dự án quan trọng kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên.