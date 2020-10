Cung đường ma túy

Cuối năm 2019, những vũ trường hạng sang ở TP.Đà Nẵng thỉnh thoảng xuất hiện một thanh niên trẻ, mái tóc đen bóng, đôi mắt sâu, những ngón tay cầm thuốc thường xoay nhẹ. H. - một doanh nghiệp từng có dịp đi cùng người thanh niên này kể, có lần anh giật mình khi thấy giỏ tiền đầy ắp ném ở dưới chân ghế sau, ước tính phải hàng chục tỷ đồng. Gã trai đến thành phố này và không hề có dấu hiệu thiết lập mối quan hệ làm ăn nào. Tất tần tật chỉ là ăn chơi, bá vai các DJ nóng bỏng ở vũ trường và nổ Chivas, nâng lên, hạ xuống...

Bắt đối tượng ngựa thồ được các ông trùm thuê vận chuyển ma túy.Ảnh: L.V.C

Nếu người nào tinh ý thì sẽ nhận ra, ánh mắt của người thanh niên này thường dừng lại hơi lâu trước chữ @ in trên ngực áo, hoặc chân váy của một DJ đang lắc lư dưới ánh đèn màu. Đối với các ông trùm, @ mang một ý nghĩa riêng biệt và cũng là ám hiệu nói về những gói “hàng trắng”.

Điểm nóng

Sau khi các chuyên án ma túy lớn tập trung “đánh” ở tỉnh Sơn La thì các “bố già” điều hành đường dây ma túy ở Viêng Chăn, Lào đã cho dịch chuyển sang Campuchia, đưa sang các tỉnh Bình Phước, Đắc Nông, Tây Ninh... Bên cạnh đó, bọn tội phạm còn mở một con đường để vận chuyển hàng thùng hê rô in, ma túy đá có dán nhãn vua Càn Long sang ngả miền Trung, đặc biệt là vùng núi rừng Hà Tĩnh, rồi bí mật tỏa ra khắp nơi, xuống tàu vượt biển sang châu lục khác.

Tôi có mặt tại quốc lộ 8A dẫn từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vào thời điểm lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm triển khai chuyên án đón lõng “hàng trắng” từ bên kia biên giới vào Việt Nam sau đợt dịch Covid-19. Anh em trinh sát khoát tay chỉ về phía tây và mô tả “rừng rậm mênh mông”. Chính vì thế các tay trùm chọn nơi này như làm căn cứ địa.

Đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ trên bờ ta luy cao hàng trăm mét khi hắn chưa kịp thoát xuống quốc lộ 8A.Ảnh: L.V.C

Màn đêm buông xuống, từ cửa khẩu băng qua cầu Eo Cô Gái và chạy dọc quốc lộ 8A, những chiếc xe ô tô chở hàng thỉnh thoảng lại xuất hiện bên một khúc cua bên bờ ta luy, sau đó rẽ ngoặt và biến mất dưới những dốc núi dài hun hút. Bên phải là vách núi cao, bên trái là vực núi sâu. Đêm tối mịt mù, theo anh em trinh sát, là lúc bọn tội phạm ma túy có thể xuất hiện. Từ trên vách núi cao, tên tội phạm tụt xuống nhanh như nhện giăng tơ, sau đó biến đi trong màn đêm.

Cách đây chưa lâu, tại km79, quốc lộ 8A xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt. Cả 2 bỏ chạy khi thấy tổ công tác bao gồm quân đội, công an. Tên Briachea chạy chậm hơn nên bị bắt giữ và dẫn giải ra 12 bao hàng để bên đường, trong mỗi bao có nhiều túi ny lon in nhãn hiệu người đàn ông và ngôi sao đỏ. Briachea khai là hàng ma túy đá. Hắn khai là người dân tộc H’Mông, đang sinh sống ở bản Vàng Pan của Lào, được chủ hàng thuê sang phía Việt Nam đợi hàng về quốc lộ 8A và được trả công 10.000 Bath.

Sau khi hang ổ ma túy ở Lóng Luông, Sơn La bị đánh sập vào năm 2018, thị trường ma túy cực lớn dịch chuyển dần vào miền Trung, hoặc miền Nam. Ma túy từ Lào về Việt Nam qua tuyến biên giới Hà Tĩnh thường cắt rừng. Phần lớn ông trùm đều sử dụng những người H’Mông ở vùng tây tỉnh Nghệ An, di cư sang Lào sinh sống ở các bản giáp biên. Những người này dùng ngựa thồ “hàng trắng”, ma túy đá. Phu cõng ma túy có thể được trả công 40 triệu đồng/chuyến hàng.

Đại úy Nguyễn Khắc Hào - Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo cho biết: “Các ông trùm thuê những người dân tộc đi rừng siêu giỏi, họ không cần đèn pin, đi ngầm trong đêm, nhưng luôn tới chính xác từng chặng để giao hàng lại cho người khác”. Phu hàng 1 cứ đi một chặng đường về gần Việt Nam rồi bàn giao cho phu hàng 2 đi tiếp. Mỗi người chỉ biết một chặng, khi đến nơi thì giấu hàng rồi quay lưng để phu hàng 2 ra nhận. Nếu tên nào moi hàng, tráo đổi thì sẽ nhận hình phạt – xuống chầu hà bá.

Một trinh sát biên phòng cho biết, ngay thị xã Hà Tĩnh cũng có một người đàn ông làm nghề buôn bán ở Lào. Người này mất tích đột ngột, sau đó tìm thấy xác ở một dòng sông. Giới buôn bán “hàng trắng” âm ỉ thông tin không chính thức về một người vừa bị cho đi uống nước sông vì nghi ngờ phản bội.

“Hàng trắng” sập bẫy

Năm 2019, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì và phối hợp với lực lượng công an, hải quan phá 33 chuyên án, vụ án, bắt giữ 50 đối tượng, tang vật thu giữ 186 bánh hê rô in, hơn 350kg ma túy đá, gần 800.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối với hê rô in ở thị trường Tam Giác Vàng về đất Lào có 2 loại, 4.0 và 3.7. Các ông trùm khi nhận được đơn hàng thường nói tiếng lóng với nhau “a nhầy, hay loại nào?”. A nhầy, có nghĩa là A to. Trên gói hê rô in 4.0 có in một chữ A khá to và dân buôn bán gọi tắt với nhau để phân biệt các loại hàng. Mỗi khi ông trùm nhận đơn hàng “một cặp A nhầy”, thì có nghĩa là “có mối mua bán 2 bánh hê rô in” (trọng lượng 700 gam). Hê rô in khi về thị trường Việt Nam, 1 bánh được xem như lượng hàng lớn. Nhưng ở đất Lào, hê rô in trôi nổi khắp thị trường mua bán ma túy. Các ông trùm không thèm bán lẻ, mà đã bán thì bán cả cặp, tức ít nhất là 2 bánh hê rô in cho một đơn hàng bán lẻ.

Mỗi khi bán một đơn hàng ma túy, các ông trùm cho chủ hàng nợ 1/3 và xem như hàng gối đầu. Đối tượng mua hàng nhân cơ hội này đã liên hệ tới vài ông trùm để có được lợi từ đơn hàng thiếu chịu gối đầu. Hàng ma túy đá thường được các băng nhóm giới thiệu “số dzách”, đó là hàng đá năm sao in hình vua Càn Long. Có những thời điểm hàng đá đổ về Lak Sao (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) quá nhiều, giá hàng đá Càn Long rớt xuống còn 4.000USD/kg. Khi vận chuyển sang biên giới, các ông trùm trừ đi chi phí và nâng giá lên 11.000USD/kg. Nhưng cũng có lúc hàng đá vua Càn Long được hét giá lên tới 13.000USD/kg.

Một đêm… một toán trinh sát 6 người luồn rừng, đến điểm được X. đánh dấu sẽ có một tên ngựa thồ chở ma túy đi qua. Tại khu vực suối Rào Mắc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh), tên Pó Chua Xồng là người Lào vừa băng qua suối thì đã bị bắt giữ cùng với tang vật 4kg ma túy đá, 36.000 viên ma túy tổng hợp. Khi được hỏi vận chuyển ma túy cho ai, hắn cũng lặp lại điệp khúc như những tên trước đó là “không biết tên, một người đàn ông tới Lak Sao thuê vận chuyển ma túy và hứa trả công chứ không rõ là người ở đâu”.

Chuyên án mà các ông trùm ở Lak Sao cũng nhốn nháo vì bọn đàn em bị hốt gọn, đó là chuyên án 487 L. Các cán bộ nghiệp vụ của phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, ban chuyên án đã định vị được điểm các đối tượng ngựa thồ đánh hàng. Thời gian giao nhận ma túy được mạng lưới thông báo luôn nằm dao động trong khoảng vài ngày cho đến vài giờ. Dao động về thời gian được các trinh sát khắc phục bằng cách ẩn mình nằm chờ. Còn quan trọng nhất là định vị điểm dừng để cắm quân đón lõng. Đây là chuyên án chuyển quân nhiều nhất. Trong một khu vực chưa đầy 1km2, lực lượng mai phục đã 8 lần đưa 100 lượt quân số vào điểm mai phục rồi luân phiên rút ra. Việc chuyển quân phải hết sức bí mật, vì tai mắt của các ông trùm được rải dọc cung đường.

“Và con mồi” đã “sập bẫy”. Các đối tượng Thạo Chăn (SN 1990), Đua Nênh Xồng (SN 1996), Văn Xay, cùng trú ở huyện Khăm Cợt (Lào) bị bắt giữ với tang vật cực lớn - lên đến 45kg ma túy tổng hợp, 30 bánh hê rô in, 6.000 viên hồng phiến. Trong số các điểm mai phục, điểm X. trên quốc lộ 8A là nghiệt ngã nhất. Vì các trinh sát phải vùi mình dưới bùn, đất sình lầy hôi hám. Có lần, đối tượng giao hàng bước đến gần để xem xét, nhưng sau đó hắn lại quay trở ra, gặp gỡ một đối tượng lạ mặt rồi biến mất. Trong chuyên án 487L, đối tượng mang theo 2 khẩu súng và 50 viên đạn, nhưng đều bị khống chế, không kịp chống trả.