Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập chuyên đề cho sĩ quan cấp tá

(QNO) - Sáng nay 10.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục chính trị cho 189 học viên là cán bộ sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá; thượng tá không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; cán bộ tiểu đoàn và tương đương trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang cảnh lớp học tập chuyên đề. Ảnh: T.P

Lớp học truyền đạt 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong quân đội; Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, tội phạm, vi phạm kỷ luật trong lực lượng vũ trang quân khu. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ sĩ quan cấp tá nắm chắc những nội dung cơ bản các chuyên đề do Tổng cục Chính trị và Quân khu 5 ban hành. Phát huy tính tự học, tự rèn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, góp phần củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.