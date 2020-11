Bộ Công an tặng Bằng khen cho Công an huyện Nam Trà My

(QNO) - Sáng nay 20.11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh có buổi làm việc với Công an huyện Nam Trà My.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an huyện Nam Trà My trong công tác ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở. Đồng thời yêu cầu Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân trong việc giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen cho Công an huyện Nam Trà My vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; thay mặt Cục BO3 - Bộ Công an tặng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Trà My 40 triệu đồng. Công an huyện cũng tiếp nhận 2 tấn gạo từ Công an tỉnh hỗ trợ.