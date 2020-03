Bổ nhiệm chức vụ Trưởng và Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn

(QNO) - Ngày 25.3, Công an huyện Nông Sơn tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng và Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn. Ảnh: TÂM LÊ

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Quốc Phong - Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn giữ chức Trưởng Công an huyện; bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Đức Nam - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Nông Sơn giữ chức Phó Trưởng Công an huyện.

Chúc mừng Thượng tá Trần Quốc Phong và Thiếu tá Nguyễn Đức Nam giữ cương vị công tác mới, Thượng tá Nguyễn Thành Long mong muốn 2 đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống của lực lượng công an, gắn kết cùng tập thể Công an huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.