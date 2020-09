Bố trí công an chính quy về xã: Đảm bảo nơi ăn ở cho cán bộ chiến sĩ

Thời gian qua, Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã” của Bộ Công an nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực từ cấp ủy, chính quyền và người dân. Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn khi lực lượng công an chính quy về xã, nhất là cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu thốn.

Khảo sát địa điểm xây nhà ở cho CBCS tại khu vực biên giới. Ảnh: M.V

Quảng Nam hiện có 14 xã biên giới trên đất liền giáp với nước bạn Lào thuộc 2 huyện Nam Giang và Tây Giang. Hiện Công an tỉnh đã bố trí từ 1 đến 3 công an chính quy làm nhiệm vụ tại các xã này, và hướng đến bổ sung đầy đủ 5 cán bộ chiến sĩ (CBCS)/xã trước quý III.2020. Tuy nhiên điều kiện ở đây rất khó khăn, nơi làm việc, ăn ở của CBCS tạm bợ, ghép chung với lực lượng dân quân, nhiều nơi tận dụng trụ sở đã xuống cấp của các đơn vị khác, hầu hết đều không có chỗ ở, phải tận dụng không gian nơi làm việc để sinh hoạt, nghỉ ngơi. Ở nhiều xã, CBCS phải ở nhờ nhà dân hay các trường học trên địa bàn. Hơn nữa, nhiều cán bộ được điều động không phải là người địa phương, yêu cầu nhiệm vụ công tác phải đảm bảo có mặt 24/24h nên nhu cầu về nhà ở là hết sức thiết yếu.

Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an xã A Vương (Tây Giang) chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của CBCS ở đây là chưa có nơi ăn chốn ở nên phải đi ở nhờ nhà dân. Mặc dù người dân nhiệt tình giúp đỡ nhưng rất ngại. Thời gian tới, nếu bố trí đủ 5 CBCS về xã thì vấn đề này còn khó khăn hơn”.

Trước thực tế đó, ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã thành lập đoàn công tác làm việc với lãnh đạo hai huyện Nam Giang và Tây Giang để thống nhất phương án thực hiện. Theo đó, nhà công vụ sẽ được xây dựng theo hình thức lắp ghép, kiểu nhà thép tiền chế, có diện tích sử dụng chính là 34m2, ngoài ra còn có công trình phụ, bếp..., đảm bảo yêu cầu nghỉ ngơi cho CBCS sau khi làm nhiệm vụ, có thể linh hoạt di dời đến vị trí mới khi cần thiết, chi phí khoảng 100 triệu đồng cho 1 nhà ở công vụ. Lãnh đạo các cấp cũng đã đến tận nơi để khảo sát, tìm chọn và thống nhất vị trí lắp đặt, hầu hết nằm trong khuôn viên UBND xã hoặc các khu vực trung tâm, đông người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ.

Từ tháng 3.2020, Công an Quảng Nam đã bố trí công an chính quy ở 203/203 xã trên toàn tỉnh với 458 CBCS. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh cho biết, theo lộ trình đến hết quý III.2020, Công an Quảng Nam sẽ phấn đấu bố trí đủ 5 CBCS công an chính quy đối với 203 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cho CBCS về xã, Công an tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp các phương tiện, trong đó ưu tiên trước mắt là nơi ở, nơi làm việc cho CBCS, nhất là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Việc xây nhà công vụ cho công an các xã vùng cao, biên giới thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an dành cho lực lượng công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu về ổn định công tác cũng như tinh thần cho CBCS.