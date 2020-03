Cảnh báo nạn sử dụng lao động trẻ em ở bãi vàng

Mới đây, 11 lao động, trong đó nhiều trẻ em là đồng bào thiểu số quê Nghệ An được giải cứu khỏi nhóm “cai vàng” tại thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang), cho thấy thực trạng sử dụng lao động trẻ em vẫn đang là vấn đề nhức nhối, cần có giải pháp quyết liệt từ nhiều phía.

Tình trạng sử dụng lao động trẻ em trong các bãi vàng trái phép vẫn còn nhức nhối. Ảnh: T.C

Ngày 10.3, từ nguồn tin báo, Công an huyện Nam Giang phát hiện tại nhà đối tượng Đặng Thị Phước (1982, trú tổ 1, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ) đang giam giữ 11 lao động người dân tộc Khơ Mú. Đây là số lao động làm “phu vàng” do ông Trần Văn Hà (SN 1975, chồng bà Phước) thuê để làm việc tại bãi vàng khe Thạnh Mỹ.

Nguồn tin cho hay ông này giao đối tượng Tuấn “liều” (Đặng Văn Tuấn, SN 1983, cùng trú thôn Dung) cùng các đối tượng Lương Công Tuấn Anh (SN 1993, trú thôn Pà Dấu 1), Nguyễn Văn Tú (SN 1990, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ), Doãn Quang Huy (SN 1985, trú xã Cà Dy) và Arất Hoạt (SN 1996, trú thôn Dung, Thạnh Mỹ) cai quản. Nhóm người này đa số là đối tượng hình sự, ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, cũng là đối tượng thực hiện vụ giam giữ 11 phu vàng.

Đơn vị đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội đối với Đặng Thị Phước, Lương Công Tuấn Anh, Nguyễn Văn Tú, bắt giữ khẩn cấp Doãn Quang Huy và A Rất Hoạt về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”, riêng Đặng Văn Tuấn đã bỏ trốn. Hồ sơ vụ việc đang được củng cố để tiến hành xử lý theo quy định.

Đáng nói, sau khi cơ quan chức năng liên hệ với chính quyền sở tại ở xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để đưa số phu vàng trên về quê, chỉ có 3 người về tới nhà, 8 người khác đã tìm cách xuống xe để tìm việc làm khác. Các phu vàng cho hay, điều kiện làm việc khắc nghiệt, nguy hiểm ở bãi vàng khiến họ tìm cách bỏ trốn, sau đó bị nhóm người của Tuấn tìm được, giam giữ, đánh đập.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo về việc sử dụng lao động trẻ em ở bãi vàng.

“Các đối tượng thường cho người về địa bàn các huyện miền núi, dụ dỗ đưa lao động trẻ em đi làm việc ở bãi vàng, trả trước một số tiền để gia đình đồng ý cho các em đi. Đến khi vào làm việc, các em bị bóc lột, làm việc nặng, đối mặt với nhiều rủi ro, nếu bỏ trốn sẽ bị truy tìm, bắt giữ trái phép, đánh đập. Do nhận thức hạn chế, do cả tin và cũng vì đã lỡ cầm tiền của các đối tượng này, không có điều kiện trả lại nên tình trạng này tiếp tục tái diễn. Lực lượng công an liên tục đột kích, phá máy móc, đẩy đuổi người ra khỏi bãi, giải cứu phu vàng, nhưng cái gốc vấn đề sẽ không thể giải quyết được nếu chính quyền địa phương, biên phòng, các lực lượng khác không tăng cường quản lý, siết chặt tuần tra, kiểm soát, hành động thiếu kiên quyết. Tình trạng này tái diễn tác động xấu đến an ninh trật tự cũng như gây nhiều hệ lụy đau lòng. Công an tỉnh đang chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc trên. Song về lâu về dài, cần nhiều hơn sự phối hợp, vào cuộc đồng bộ và quyết tâm chính trị của nhiều ngành, nhiều cấp” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.