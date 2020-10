Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 của lực lượng Công an tỉnh

(QNO) - Sáng nay 28.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến kiểm tra công tác trực ban, trực chiến phòng chống bão số 9 của lực lượng Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác chống bão số 9 tại Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: XUÂN MAI

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác sẵn sàng chống bão của Công an tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"; các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an các địa phương đã và đang duy trì trực chiến 100% quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân chống bão cũng như khắc phục hậu quả ngay sau bão.

Lực lượng CSGT đã cắt các tuyến đường, thực hiện lệnh cấm di chuyển trong thời gian gió bão. Các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động sẵn sàng phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu. Đối với công tác phòng chống bão tại trụ sở đơn vị, Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện chằng chống nhà cửa, bảo quản tài liệu, thiết bị, đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đánh giá cao tinh thần cũng như công tác trực ban, trực chiến sẵn sàng chống bão của lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời lưu ý phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng đã đến các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh để kiểm tra công tác trực ban, trực chiến chống bão số 9.