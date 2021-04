Chúc tết cổ truyền Bunpimay Công an huyện Đắc Chưng

(QNO) - Ngày 13.4, tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang, đoàn công tác do Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn và Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang dẫn đầu đến thăm, chúc tết Bunpimay đối với đoàn đại biểu Công an huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Đoàn công tác tặng quà Công an huyện Đắc Chưng. Ảnh: P.T.H



Thay mặt đơn vị kết nghĩa với Công an huyện Đắc Chưng, Đại tá Lê Trung Hai gửi đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đắc Chưng lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22.3.1961 - 22.3.2021), 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Lào (5.4.1961 - 5.4.2021) và tết cổ truyền Bunpimay 2021.

Lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn và Công an huyện Đắc Chưng cũng trao đổi thông tin, kinh nghiệm, thống nhất việc tổ chức các hội nghị giao ban hợp tác thường niên, tổ chức các buổi giao lưu, làm cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai bên ngày càng gắn bó, bền chặt.

Công an các đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: P.T.H

Dịp này, Công an thị xã Điện Bàn và Công an huyện Nam Giang tặng nhiều phần quà cho đoàn đại biểu Công an huyện Đắc Chưng.