Chung sức vì bình yên biên giới

Luôn có sự đồng hành của cộng đồng trong những chặng đường tuần tra biên giới. Quân và dân trở thành điểm tựa lẫn nhau, chung sức bảo vệ biên cương của Tổ quốc bình yên nơi phía rừng xanh hay biển mặn.

Chiến sĩ BĐBP và dân quân các xã biên giới trên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trên đường tuần tra

Sau tết, lực lượng dân quân xã Tr’Hy (Tây Giang) lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan lên đường tuần tra biên giới. Nhiều năm nay, công tác phối hợp tuần tra giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với dân quân địa phương miền núi được duy trì, nhất là sau Chỉ thị số 01, ngày 9.1.2015, của Thủ tướng Chính phủ về “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Tham gia trong rất nhiều cuộc tuần tra biên giới, ông Bh’ling Sáu (thôn Abanh 2, xã Tr’Hy) nói, những chuyến ngược núi dù rất mệt nhưng ông và nhiều dân quân địa phương vẫn cảm thấy rất thích thú. Bởi suốt hành trình tuần tra, mọi người không chỉ được chứng kiến phong cảnh quê hương tuyệt đẹp, mà còn biết nhiều hơn về từng địa danh, cột mốc gắn với câu chuyện lịch sử của dân tộc. Vì thế, mỗi khi băng qua những thác nước hùng vĩ, hay được giẫm chân lên những cánh rừng già rậm rịt cỏ lau… đều để lại nhiều ấn tượng đẹp cho lực lượng tuần tra biên giới.

Như đợt tết Tân Sửu vừa rồi, dù bận bịu công việc gia đình (bố mất vào đầu tháng 12.2020) nhưng Bh’ling Sáu vẫn đăng ký tên trong danh sách tuần tra biên giới. Chuyến đi này góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

“Cuối năm, thời tiết không mấy thuận lợi khiến đường tuần tra càng trở nên hiểm trở. Nhưng anh em chúng tôi vẫn giữ tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Đó vừa là tinh thần trách nhiệm, vừa là tinh thần nêu gương trong cộng đồng, để mọi người cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung, góp sức cho sự bình yên biên giới” - ông Bh’ling Sáu chia sẻ.

Thượng tá Dương Đệ Châu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Xan cho hay, thời điểm cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, lịch kiểm soát, tuần tra biên giới triển khai dày đặc. Đó là nhiệm vụ chung của lực lượng BĐBP, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ngoài hoạt động phối hợp tuần tra song phương với lực lượng chức năng của nước bạn Lào, lực lượng BĐBP kết hợp với dân quân, cộng đồng địa phương miền núi tổ chức tuần tra biên giới cách tuần hoặc tháng, tùy tình hình, nhằm đảm bảo biên giới luôn an toàn, bình yên.

Giữ biên giới an toàn

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam cho biết, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới luôn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt, BĐBP Quảng Nam phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động góp phần đảm bảo an toàn khu vực biên giới. Ngoài nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân, đơn vị còn phối hợp và duy trì nhiều mô hình ý nghĩa đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Thông qua các chương trình đồng hành với phụ nữ biên cương; lớp học tình thương, lớp học xóa mù chữ, xuân biên phòng - ấm lòng dân bản…, BĐBP Quảng Nam lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các phong trào bảo vệ vùng biên vững chắc đến cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng dân cư.

Nhiều địa phương được chọn làm điểm như thôn Đông Tuần (xã Tam Hải, Núi Thành), Tân An (Bình Minh, Thăng Bình), Ch’nóc (Ch’Ơm, Tây Giang), Đắc Ốc (La Dêê, Nam Giang) luôn phát huy vai trò tiền phong, đóng góp nhiều nguồn tin giá trị, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

“Đến nay, chúng tôi duy trì 37 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 733 thành viên; cùng 171 tổ tự quản an ninh trật tự gồm 1.718 thành viên và 84 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo với sự góp mặt của 4.366 người. Nhiều năm qua, lực lượng này giúp BĐBP kiểm soát tốt địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Cũng chính họ đã phát huy tinh thần nêu gương thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước thôn bản, góp tiếng nói xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ tệ nạn xã hội và chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ.

Biên giới tạm bình yên sau các đợt dịch bệnh và thiên tai, nhưng gian khó vẫn bộn bề phía trước. Nhiều tháng qua, sức trẻ, cộng đồng và cả những người lính biên phòng vẫn miệt mài cho hành trình vực dậy cuộc sống mới. Hàng trăm ngôi nhà được khôi phục, nhiều hệ thống kênh mương, ruộng đồng dần trở lại phục vụ nhu cầu sản xuất… là minh chứng rõ nét cho cuộc tái sinh bằng nỗ lực và tinh thần đoàn kết quân - dân vững bền.