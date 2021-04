Công an Duy Xuyên nỗ lực cấp căn cước công dân

Những ngày qua, Công an huyện Duy Xuyên nỗ lực triển khai thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử để đảm bảo tiến độ đề ra.

Lực lượng Công an huyện Duy Xuyên làm thủ tục cấp CCCD cho giáo viên và học sinh Trường THCS Phù Đổng. Ảnh: T.L

Có mặt tại Trường THCS Phù Đổng (xã Duy Trinh, Duy Xuyên), chúng tôi thấy giáo viên và học sinh tập trung khá đông để làm thủ tục cấp CCCD. Mặc dù số lượng nhiều nhưng mọi thủ tục từ việc hướng dẫn công dân ghi tờ khai đến tiếp nhận, kiểm tra thông tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh... đều diễn ra thuận tiện. Ngành chức năng cũng bố trí nhiều bình dung dịch sát khuẩn và cấp phát khẩu trang y tế miễn phí để phòng dịch Covid-19.

Thầy Nguyễn Thanh Quyền - giáo viên Trường THCS Phù Đổng bày tỏ: “Các chiến sĩ công an về tận cơ sở làm thủ tục cấp CCCD giúp giáo viên và học sinh tiết kiệm thời gian đi lại. Đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt, hiệu quả hơn”.

Trung tá Lê Văn Hoàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Duy Xuyên cho hay, thẻ CCCD gắn chíp điện tử có độ bảo mật cao, cho phép tích hợp nhiều thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe và nhiều loại giấy tờ có giá trị khác. Nhờ đó, giảm chi phí cho việc công chứng, chứng thực giấy tờ theo phương pháp truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đến ngày 30.6.2021, Công an huyện Duy Xuyên phải hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 85.500 người.

Trung tá Lê Văn Hoàn nói, thời gian qua đơn vị chủ động tham mưu chính quyền các địa phương và cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học... tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp và quản lý CCCD tới nhân dân.

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, Công an huyện trưng dụng một số cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn để thành lập 2 tổ cấp CCCD. Trong đó, một tổ đặt tại trụ sở Công an huyện và một tổ lưu động tại địa bàn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Thời gian làm việc tất cả ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - người dân xã Duy Trung (Duy Xuyên) nói: “Khi đến trụ sở Công an huyện làm thủ tục cấp CCCD, tôi được hướng dẫn tỉ mỉ; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cũng đảm bảo, thuận lợi”.

“Để hoàn thành khối lượng công việc đặt ra, Công an huyện Duy Xuyên nỗ lực làm ngày làm đêm, hết việc chứ không hết giờ. Mỗi ngày, sau khi kết thúc thời gian tiếp công dân, cán bộ và chiến sĩ thuộc tổ công tác tiếp tục thực hiện các công việc khác như phân loại hồ sơ, xác nhận thông tin trên thẻ, truyền dữ liệu… Những phần việc này thường kết thúc sau 12 giờ đêm. Hiện mỗi ngày đêm Công an huyện làm thủ tục cấp 600 - 900 CCCD, vượt chỉ tiêu giao” - Trung tá Lê Văn Hoàn cho hay.