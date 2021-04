Công an huyện Nam Trà My vượt chỉ tiêu cấp căn cước công dân

(QNO) - Tính đến hôm nay 12.4, Công an huyện Nam Trà My đã hoàn thành 16.071 hồ sơ căn cước công dân (CCCD), vượt so với chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao là 15.920 hồ sơ.

Công an huyện Nam Trà My làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: X.M

Dự kiến ngày mai 13.4, Công an huyện Phước Sơn cũng sẽ hoàn thành chỉ tiêu với gần 17.000 hồ sơ CCCD. Trước đó, Công an huyện Tây Giang là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh hoàn thành chỉ tiêu với gần 14.000 hồ sơ.

Sau khi 3 địa phương trên hoàn thành chỉ tiêu, 6 máy phục vụ cấp CCCD sẽ được trưng dụng hỗ trợ các địa phương có đông dân cư như Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình. Đến ngày 12.4, Công an tỉnh đã hoàn thành 347.750 hồ sơ CCCD.