Công an tỉnh động viên Công an Bắc Trà My trong tìm kiếm cứu nạn

(QNO) - Sáng 13.11, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bắc Trà My và Công an xã Trà Tân trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm người mất tích.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 phải sang) kiểm tra hiện trường sạt lở. Ảnh: M.T

Như tin đã đưa, lúc 14 giờ 30 ngày 11.11, tại km65 trên quốc lộ 40B (đoạn xã Trà Tân) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Nhận thông tin, Công an huyện Bắc Trà My kịp thời cử gần 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân tìm kiếm được 3 người bị vùi lấp trong đất đá, trong đó 2 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ. Ngoài ra còn 1 người hiện mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, xã Bình Giang, Thăng Bình).

Khoảng 12 giờ 30 ngày 12.11, khi các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân Huỳnh Văn Hạ thì vị trí này tiếp tục sạt lở. Lực lượng tìm kiếm kịp thời di chuyển trước khi đất đá đổ xuống, một số cán bộ chiến sĩ bị thương nhẹ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an huyện Bắc Trà My đã phân công lực lượng chốt chặn để hướng dẫn không đi vào khu vực sạt lở.

Biểu dương tinh thần chủ động và trách nhiệm, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Công an huyện Bắc Trà My 10 triệu đồng, Công an xã Trà Tân 5 triệu đồng. Đồng thời đến hiện trường vụ sạt lở nắm tình hình, động viên lực lượng công an đang trực chiến bảo vệ hiện trường cũng như gia đình ông Huỳnh Văn Hạ. Đại tá Huỳnh Sông Thu yêu cầu Công an huyện Bắc Trà My tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và phải đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động trong công tác ứng phó với cơn bão số 13.