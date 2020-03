Công an tỉnh sẵn sàng cho đại hội đảng

Mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh đang được tập trung quán triệt, triển khai. Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, toàn ngành gấp rút thực hiện các khâu, trong đó đặc biệt chú trọng về mặt chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tổ chức đại hội trước…

Chuẩn bị chu đáo

Giữa tuần qua, đoàn công tác số 1 của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai văn bản của các cấp và xây dựng ban hành các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đại hội đảng các cấp. Đồng thời, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ mục đích, nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tiến hành đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh; triển khai một số nội dung bổ sung, hướng dẫn quy trình đại hội, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội và hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự cấp ủy.

Ngành đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh. Đối với đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công an cấp huyện, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các cấp ủy coi trọng các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội.

Đồng thời, chỉ đạo Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ và Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đại hội trước để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ và phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành ủy trong việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Cũng trong tuần qua, Công an Phú Ninh, Duy Xuyên đã chính thức công bố các quyết định của giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại xã Tam An và Tam Thái, Duy Phước. Mục tiêu đặt ra của Công an tỉnh là hoàn thành việc đưa 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong quý I-2020.

Tập trung, thận trọng

Đánh giá cao những nỗ lực của ngành công an trong các mặt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp của toàn lực lượng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chu đáo mọi công tác chuẩn bị cho đại hội.

Về công tác nhân sự, đồng chí Phan Việt Cường chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị một cách chu đáo, thận trọng, chắc chắn, đúng quy trình, công khai, minh bạch nhằm lựa chọn, giới thiệu được những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đủ đức, đủ tài, có triển vọng phát triển, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với báo cáo chính trị của đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, Công an tỉnh phải đánh giá được mô hình mới, cách làm hay của lực lượng công an trong suốt nhiệm kỳ qua. Từ đó, rút ra những bài học có giá trị thực tiễn cao, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong từng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Đồng thời, phải thẳng thắn nhìn nhận vào những mặt hạn chế, khuyết điểm, đề xuất giải pháp, kinh nghiệm để khắc phục.

“Nhiệm kỳ vừa qua, lực lượng Công an tỉnh đã có rất nhiều dấu ấn, liên tục được biểu dương, nhận cờ thi đua. Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh phải phân tích rõ thời cơ, thách thức trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh với những dấu hiệu của chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, cục bộ trong từng cán bộ chiến sĩ. Phải tập trung nghiên cứu, bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tham mưu kịp thời trong công tác đấu tranh với những vấn đề nóng, nổi cộm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những chủ đề, nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới phải được vạch ra cụ thể, sát đúng tình hình, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để hoạt động phát huy hiệu quả mạnh hơn” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.

Đã có tổng cộng 20 đơn vị cơ sở, 23 đơn vị trực thuộc cơ sở và 138 lượt cá nhân được giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong đợt 2 phong trào thi đua đặc biệt. Phong trào thi đua đặc biệt được Công an tỉnh phát động nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh trật tự và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Canh Tý 2020.

Theo đánh giá, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động liên quan đến an ninh chính trị, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, các đơn vị trong toàn lực lượng đã thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng. Bên cạnh các tập thể, cá nhân được giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, dịp này, Bộ Công an cũng tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Công an Điện Bàn tổ chức ký kết giao ước thi đua

Công an thị xã Điện Bàn vừa tổ chức cho trưởng công an 7 phường, 5 xã bố trí công an chính quy và 7 ban bảo vệ dân phố thuộc các phường trên địa bàn thị xã tiến hành ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Tại buổi ký kết, các thành viên đã tham gia thảo luận, thống nhất thang điểm thi đua phù hợp với từng chỉ tiêu công tác, tính chất đặc điểm của từng đơn vị khối xã, phường và ban bảo vệ dân phố. Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động chặt chẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Dịp này, Công an thị xã tổ chức giao ban tháng 2.2020 khối công an xã, phường; đề nghị công an 8 xã bán chuyên trách còn lại tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn và bàn giao công tác khi triển khai công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, dự kiến hoàn thành trong quý I-2020...

Triển khai giải pháp phòng chống tội phạm trộm, cướp ngân hàng

Công an tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản ngân hàng.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác an toàn kho quỹ, phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, tuyên truyền, phổ biến các giải pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp ngân hàng. Đồng thời, cán bộ Cục Kỹ thuật hình sự (Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an) đã tư vấn triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong công tác phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại ngân hàng. Đây là sự kiện quan trọng nhằm trao đổi, thống nhất triển khai một số biện pháp giữa hai đơn vị trong tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh bằng các biện pháp kỹ thuật với các thiết bị tiên tiến.