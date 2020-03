Công an tỉnh triển khai phòng chống dịch Covid-19

Thời gian qua, Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc, chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Kiểm tra các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.Ảnh: X.MAI

Để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo chức năng nhiệm vụ, triển khai các biện pháp, công tác phòng, chống dịch bệnh không chỉ trong lực lượng công an mà còn phối hợp với các cấp, các ngành phục vụ yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng đối với lực lượng công an, công tác phòng chống dịch được triển khai song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), quản lý nhà nước về ANTT theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Công an tỉnh đã quán triệt trong cán bộ chiến sĩ (CBCS) nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, không chủ quan cũng không hoang mang. Trên tinh thần đó, CBCS công an tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề về ANTT tại cơ sở như các địa phương đã có phương án phối hợp với các cấp các ngành để chủ động cách ly, kê khai thống kê, đảm bảo tốt tình hình ANTT trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa chuẩn bị đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36”.

Công tác phòng chống dịch của lực lượng công an được triển khai quyết liệt trên nhiều lĩnh vực công tác. Đối với các đơn vị, địa phương quản lý trại giam, nhà tạm giữ đã thực hiện tốt việc giam giữ, cách ly ngay đối tượng mới đưa vào, không để những đối tượng này lây lan dịch bệnh, quản lý việc thăm nuôi. Đơn vị cảnh sát kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh nâng giá hàng, gây phức tạp về ANTT.

Lực lượng an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng đã tích cực chấn chỉnh những thông tin sai lệch đăng tải trên các trang mạng xã hội, trang thông tin cá nhân. Những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như: Quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông, Quản lý xuất nhập cảnh. CBCS Công an không chỉ thực hiện phòng chống dịch cho người dân mà còn cho chính bản thân của CBCS thông qua việc hướng dẫn người dân sử dụng nước rửa tay sát trùng trước khi liên hệ làm việc, thực hiện nghiêm chỉ dẫn y tế về công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh việc chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh trong CBCS, phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc, cơ sở giam giữ, Công an tỉnh khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly, sẵn sàng các điều kiện cần thiết khi có yêu cầu. Đến thời điểm này, Công an tỉnh đã cấp phát gần 10.000 khẩu trang y tế cho CBCS phục vụ công tác, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng với 3 cơ sở cách ly tập trung với gần 50 phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết thêm: “Đối với CBCS công an ở những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nguy cơ nhiễm bệnh là hiện hữu. Vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền cho CBCS tự phòng bệnh, việc chuẩn bị các điều kiện cách ly là công việc cấp bách, cần thiết. Công an Quảng Nam đã sẵn sàng cho phương án cách ly tập trung CBCS với những điều kiện thiết yếu, cơ bản”.