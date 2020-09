Đại Lộc khen thưởng ban chuyên án phá tụ điểm đánh bạc

(QNO) - Sáng nay 14.9, lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc đến khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 8 cá nhân của Công an huyện có thành tích xuất sắc trong khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn xã Đại Quang.

UBND huyện Đại Lộc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: X.T

Rạng sáng 6.9.2020, Ban chuyên án Công an huyện Đại Lộc phối hợp Công an xã Đại Quang bắt quả tang 11 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận lô đề và cá độ bóng đá thông qua mạng internet.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 xe ô tô, 13 điện thoại di động bên trong có dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc ghi lô đề, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, Công an huyện xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng qua hành vi cá độ bóng đá là 2,34 tỷ đồng, số tiền giao dịch đối với hành vi giao nhận số đề hơn 500 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện. Đồng thời khẳng định, những đóng góp quan trọng của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.